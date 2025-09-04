Ελέγχουμε το 40% της πόλης της Γάζας, λέει ο IDF

Ο ισραηλινός στρατός ελέγχει αυτή τη στιγμή το 40% της πόλης της Γάζας, δήλωσε εκπρόσωπος του IDF (δυνάμεις άμυνας του Ισραήλ).

Μιλώντας σε δημοσιογραφική διάσκεψη ο εκπρόσωπος, Ταξίαρχος Ντεφρίν είπε πως, ο IDF έχει ξεκινήσει την κινητοποίηση των εφεδρικών δυνάμεων, «οι οποίες λειτουργούν ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας».

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, πρόσθεσε «οι δυνάμεις του IDF μάχονται και επιχειρούν εντός της πόλης της Γάζας, στη συνοικία Ζεϊτούν και στα περίχωρα της συνοικίας Σέιχ Ραντουάν».

ΚΥΠΕ