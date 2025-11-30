Σφίγγει τον κλοιό γύρω από τη Βενεζουέλα ο Τραμπ - Με στρατιωτικές ασκήσεις απαντά το Καράκας

Τον κλοιό γύρω από τη Βενεζουέλα σφίγγει ο Ντόναλντ Τραμπ με την ανακοίνωση ότι κλείνει ο εναέριος χώρος της με το Καράκας να μιλά για αποικιοκρατική απειλή. Αμέσως μετά την ανακοίνωση ξεκίνησε ένα θρίλερ καθώς κυκλοφόρησαν φήμες για φυγή του Μαδούρο από τη Βενεζουέλα.

Οι φήμες πυροδοτήθηκαν από τις κινήσεις κρατικού αεροσκάφους, λίγες ώρες μετά την οδηγία του Τραμπ για κλείσιμο του εναέριου χώρου από τις ΗΠΑ.

Το κρατικό αεροσκάφος Conviasa, ένα Airbus A-319, αναχώρησε από το Καράκας και προσγειώθηκε στη Σάντα Έλενα ντε Ουαϊρέν, μόλις 250 χλμ. από τη Ροράιμα, πριν επιστρέψει στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, όπως ανέφερε το CNN Brazil.

Avião que já foi usado por Maduro viaja para fronteira com o Brasil https://t.co/2UII9aGwj5 — CNN Brasil (@CNNBrasil) November 29, 2025

Το αεροσκάφος συνήθως εξυπηρετεί υψηλόβαθμους αξιωματούχους του καθεστώτος και έχει υποστεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ στο παρελθόν. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση ότι ο Μαδούρο επέβαινε στο αεροσκάφος.

Η ανακοίνωση του Τραμπ έρχεται καθώς η αμερικανική κυβέρνηση εντείνει τις προσπάθειές της να αναγκάσει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο να παραιτηθεί από το αξίωμά του. Επισήμως, η κυβέρνηση Τραμπ λέει ότι εργάζεται για να μειώσει τις παράνομες ροές μεταναστών και ναρκωτικών - αλλά η αλλαγή καθεστώτος είναι μια πιθανή παρενέργεια αυτών των προσπαθειών.

Υπενθυμίζεται ότι και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) προειδοποίησε τις αεροπορικές εταιρείες για «αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα εντός και γύρω από τη Βενεζουέλα».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας καταδίκασε την οδηγία του Τραμπ, αποκαλώντας την «απειλή αποικιοκρατίας» που συνιστά «υπερβολική, παράνομη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα κατά του λαού της Βενεζουέλας».

Σε μία επίδειξη δύναμης ο στρατός της Βενεζουέλας διεξήγαγε ασκήσεις κατά μήκος των παράκτιων περιοχών, με την κρατική τηλεόραση να δείχνει αντιαεροπορικά όπλα και μονάδες σε θέσεις μάχης.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald Ford, και περίπου 15.000 στρατιώτες σε απόσταση βολής από τη Βενεζουέλα.

Η επίσημη θέση είναι ότι η ανάπτυξη - η μεγαλύτερη που έχουν κάνει οι ΗΠΑ στην περιοχή από τότε που εισέβαλαν στον Παναμά το 1989 - αποσκοπεί στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Το Καράκας διαψεύδει και επιμένει στο γεγονός ότι ο πραγματικός στόχος είναι η αλλαγή καθεστώτος και ο έλεγχος των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

WSJ: Αμερικανικά μαχητικά περιπολούν τον διεθνή εναέριο χώρο γύρω από τη Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο (29/11) ότι ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας έκλεισε στο σύνολό του, εν μέσω αυξανόμενων απειλών των ΗΠΑ για επίθεση στο κράτος της Νότιας Αμερικής.

Ειδικότερα, τόνισε ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να θεωρήσουν τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας κλειστό, αυξάνοντας την πίεση στην ηγεσία της Βενεζουέλας, μετά από εβδομάδες κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας και την αυξανόμενη απειλή αμερικανικής επίθεσης εναντίον της χώρας.

Το κλείσιμο του εναέριου χώρου πάνω από μια χώρα είναι μερικές φορές ένα πρώτο βήμα πριν από τις αεροπορικές επιδρομές. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από μια μαζική συσσώρευση στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ο Τραμπ έχει αυξήσει τις απειλές κατά του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Μαδούρο και οι κορυφαίοι αξιωματούχοι ασφαλείας του είναι οι ηγέτες ενός καρτέλ ναρκωτικών που στέλνει ναρκωτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κυβέρνηση χαρακτήρισε το λεγόμενο Cartel de los Soles ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση τη Δευτέρα, δίνοντας ενδεχομένως στο Πεντάγωνο μια νομική δικαιολογία για να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον στόχων της κυβέρνησης της Βενεζουέλας. Αλλά η ομάδα δεν είναι ούτε επίσημη οργάνωση ούτε καρτέλ.

Κανένα σχόλιο από τον Λευκό Οίκο

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ ήδη «σχεδόν συνεχώς» πραγματοποιούν περιπολίες στον διεθνή εναέριο χώρο κοντά στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο της αυξημένης παρουσίας και των επιχειρήσεων κατά των ναρκωτικών, δήλωσε ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο αξιωματούχος παρέπεμψε στον Λευκό Οίκο τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το εάν αυτές οι τακτικές αλλάζουν ώστε να περιλαμβάνουν υπερπτήσεις του εναέριου χώρου της Βενεζουέλας.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε ερώτημα γιατί ο Ντ. Τραμπ προειδοποιούσε τα αεροπλάνα να μην πετούν πάνω από τη Βενεζουέλα ή για την τρέχουσα στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει τη νομική εξουσία να κλείσει τον εναέριο χώρο πάνω από μια άλλη χώρα, ακόμη και όταν φαινόταν να απειλεί με επίθεση ή να επιδιώκει να ωθήσει τους ηγέτες της Βενεζουέλας να πιστεύουν ότι σκέφτεται μια τέτοια.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τον Μαδούρο ότι ηγείται μιας οργάνωσης ναρκωτικών και δήλωσε ότι δεν θα αποκλείσει την αποστολή στρατευμάτων στη χώρα.

Ισχυρές δυνάμεις στην Καραϊβική

Ο αμερικανικός στρατός έχει συγκεντρώσει δυνάμεις στην Καραϊβική από τον Αύγουστο και έχει σκοτώσει δεκάδες ανθρώπους με επιθέσεις σε σκάφη που η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίζεται ότι εμπλέκονται σε επιχειρήσεις λαθρεμπορίου ναρκωτικών από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ, ο Ν. Μαδούρο έχει διατάξει κινητοποίηση στρατευμάτων εντός του νοτιοαμερικανικού έθνους.

Κάτι περισσότερο από μια εβδομάδα πριν, η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας εξέδωσε προειδοποίηση προς τους πιλότους «να είναι προσεκτικοί» όταν πετούν πάνω από τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας «λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας και της αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας» εντός ή γύρω από τη χώρα.

Οι Βενεζουελάνοι, παγιδευμένοι μεταξύ της απειλής μιας επίθεσης των ΗΠΑ και μιας κυβέρνησης την οποία δεν εμπιστεύονται να παρέχει ακριβείς πληροφορίες, έχουν μείνει αντιμέτωποι με αβεβαιότητα.

Mε στρατιωτικές ασκήσεις απαντά το Καράκας

Η δήλωση Τραμπ πως ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας είναι «εντελώς κλειστός», προκάλεσε την οργή του Καράκας, το οποίο κατήγγειλε μια «εχθρική πράξη» και άρχισε στρατιωτικά γυμνάσια.

