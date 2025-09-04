Αγωγή κατά του Τραμπ για την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς κατέθεσαν οι Αρχές της Ουάσινγκτον

Αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ κατέθεσαν αξιωματούχοι στην Ουάσινγκτον κατηγορώντας τον πρόεδρο ότι παραβίασε το Σύνταγμα και την ομοσπονδιακή νομοθεσία στέλνοντας χιλιάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην πόλη χωρίς τη συγκατάθεση των τοπικών Αρχών.

Η αγωγή, που κατατέθηκε την Πέμπτη (4/9) από τον Γενικό Εισαγγελέα της Ουάσινγκτον, Μπράιαν Σβαλμπ, ισχυρίζεται ότι τα στρατεύματα - πολλά από αυτά προέρχονται εκτός πολιτείας -περιπολούν τις γειτονιές, διεξάγουν έρευνες και κάνουν συλλήψεις, παρά τους ομοσπονδιακούς νόμους που γενικά απαγορεύουν στον στρατό να ενεργεί ως τοπική αστυνομία.

Η αγωγή υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη υπονομεύει την αυτονομία της πόλης, διαβρώνει την εμπιστοσύνη μεταξύ κατοίκων και επιβολής του νόμου και βλάπτει την τοπική οικονομία αποθαρρύνοντας τον τουρισμό και βλάπτοντας τις επιχειρήσεις.

«Η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς για την επιβολή του νόμου δεν είναι μόνο περιττή και ανεπιθύμητη, αλλά είναι επίσης επικίνδυνη και επιβλαβής για την Περιφέρεια και τους κατοίκους της», δήλωσε ο Σβαλμπ σε ανακοίνωσή του.

«Σήμερα είναι η Ουάσινγκτον, αλλά αύριο θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε άλλη πόλη. Έχουμε καταθέσει αυτήν την αγωγή για να τερματίσουμε αυτήν την παράνομη ομοσπονδιακή υπέρβαση», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την ανάπτυξη στρατευμάτων στις 11 Αυγούστου στο πλαίσιο της ατζέντας του κατά του εγκλήματος στην πρωτεύουσα της χώρας, η οποία περιλαμβάνει επίσης αύξηση των ομοσπονδιακών αξιωματικών από άλλες υπηρεσίες και μια απόπειρα κατάληψης του αστυνομικού τμήματος της πόλης.

Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, τα μέλη της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, στα οποία περιλαμβάνονται στρατεύματα από έξι πολιτείες υπό την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, έχουν διαταχθεί να φέρουν όπλα. Μέχρι το πρωί της Τρίτης, υπήρχαν 2.290 στρατιώτες της Εθνοφρουράς που είχαν ανατεθεί στην αποστολή - 1.340 από αυτούς από πολιτείες που υποστήριζαν την αποστολή.

Η πόλη, αναφέρει η αγωγή, «έχει υποστεί σοβαρή και ανεπανόρθωτη ζημία στην κυριαρχία της από την ανάπτυξη».

«Καμία αμερικανική δικαιοδοσία δεν πρέπει να υπόκειται ακούσια σε στρατιωτική κατοχή», αναφέρει η αγωγή, που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για την Ουάσινγκτον.

«Η Περιφέρεια της Κολούμπια ασκεί αυτήν την αγωγή για να λάβει αναγνωριστική και ασφαλιστική αγωγή που θα σταματήσει τις παραβιάσεις του νόμου από τους κατηγορούμενους, θα αποκαταστήσει τις ζημίες που προκαλούν οι κατηγορούμενοι στην Περιφέρεια και θα διατηρήσει την κυριαρχία της Περιφέρειας», προστίθεται.

Η αγωγή κατατέθηκε την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ προετοιμάζεται για μια μεγάλη επιχείρηση επιβολής του νόμου περί μετανάστευσης στο Σικάγο, με τον Τραμπ να έχει δεσμευτεί να στείλει στρατεύματα της Εθνοφρουράς, αν και δεν έχει δώσει χρονοδιάγραμμα.

