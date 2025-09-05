Ανοίγουν οι πύλες της κόλασης για τη Χαμάς, λέει ο ΥΠΑΜ του Ισραήλ

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Είχε προηγηθεί η δημοσιοποίηση νέου βίντεο από τη Χαμάς το οποίο δείχνει τον όμηρο Γκι Γκιλμπόα Νταλάλ και έναν άλλο όμηρο, η ταυτότητα του οποίου δεν έγινε γνωστή κατόπιν παράκλησης της οικογένειάς του.

Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι «το μάνταλο», κατά την έκφρασή του, «από τις πύλες της κόλασης στη Γάζα αφαιρείται». «Η πρώτη ειδοποίηση εκκένωσης παραδίδεται σε ένα πολυώροφο κτίριο τρομοκρατών στην πόλη της Γάζας πριν από την επίθεση», πρόσθεσε ο Ισραηλινός Υπουργός. Είπε ότι «όταν ανοίξει η πόρτα, δεν θα κλείσει και η δραστηριότητα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων θα αυξηθεί - μέχρι οι δολοφόνοι και οι βιαστές της Χαμάς να αποδεχτούν τους όρους του Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου, κυρίως την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον αφοπλισμό - διαφορετικά θα καταστραφούν».

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ αντέδρασε λέγοντας ότι, «είναι μια ακόμη οδυνηρή υπενθύμιση ότι το Ισραήλ πρέπει να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις για την επιστροφή των ομήρων και να προσπαθήσει να κλείσει μια συμφωνία». «Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να τους φέρουμε σπίτι. Στέλνω δύναμη στις οικογένειες, δεν είστε μόνοι, είμαστε μαζί σας», είπε ο Λαπίντ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

