Το Ισραήλ καλεί τους εναπομείναντες κατοίκους να εγκαταλείψουν την Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) κάλεσε σήμερα τους εναπομείναντες κατοίκους αρκετών συνοικιών της πόλης της Γάζας να εκκενώσουν την περιοχή και να μετακινηθούν στο Χαν Γιούνις, όπου έχει δημιουργηθεί ανθρωπιστική ζώνη λόγω της επέκτασης των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας στο πλαίσιο της επιχείρησης «Gideon's Chariots B».

«Η ανθρωπιστική ζώνη περιλαμβάνει ζωτικής σημασίας ανθρωπιστική υποδομή, όπως νοσοκομεία πεδίου, αγωγούς ύδρευσης και εγκαταστάσεις αφαλάτωσης νερού, παράλληλα με τη συνεχή παροχή τροφίμων, σκηνών, φαρμάκων και ιατρικού υλικού, τα οποία θα παραδίδονται σε συντονισμό μεταξύ της Μονάδας Συντονισμού Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων στα Εδάφη και της διεθνούς κοινότητας», έγραψε στο Χ ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του IDF.

Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ «επιβεβαιώνει ότι οι προσπάθειες για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη ζώνη και την προσαρμογή της υποδομής θα συνεχιστούν με συνέπεια σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη και τους διεθνείς οργανισμούς, παράλληλα με την επέκταση των χερσαίων επιχειρήσεων».

Ο IDF ανακοίνωσε ότι έγιναν ρίψεις φυλλαδίων στα αραβικά στις συγκεκριμένες περιοχές με οδηγίες για το πώς θα φύγουν οι άμαχοι, καλώντας τους παράλληλα να αγνοήσουν τα καλέσματα της Χαμάς για να παραμείνουν στην περιοχή.

Σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, η Χαμάς τους κρατά στην πόλη της Γάζας με τη βία των όπλων.

