Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Το Ισραήλ καλεί τους εναπομείναντες κατοίκους να εγκαταλείψουν την Γάζα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο IDF ανακοίνωσε ότι έγιναν ρίψεις φυλλαδίων στα αραβικά στις περιοχές με οδηγίες για το πώς θα φύγουν οι άμαχοι.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) κάλεσε σήμερα τους εναπομείναντες κατοίκους αρκετών συνοικιών της πόλης της Γάζας να εκκενώσουν την περιοχή και να μετακινηθούν στο Χαν Γιούνις, όπου έχει δημιουργηθεί ανθρωπιστική ζώνη λόγω της επέκτασης των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας στο πλαίσιο της επιχείρησης «Gideon's Chariots B».

«Η ανθρωπιστική ζώνη περιλαμβάνει ζωτικής σημασίας ανθρωπιστική υποδομή, όπως νοσοκομεία πεδίου, αγωγούς ύδρευσης και εγκαταστάσεις αφαλάτωσης νερού, παράλληλα με τη συνεχή παροχή τροφίμων, σκηνών, φαρμάκων και ιατρικού υλικού, τα οποία θα παραδίδονται σε συντονισμό μεταξύ της Μονάδας Συντονισμού Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων στα Εδάφη και της διεθνούς κοινότητας», έγραψε στο Χ ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του IDF.

Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ «επιβεβαιώνει ότι οι προσπάθειες για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη ζώνη και την προσαρμογή της υποδομής θα συνεχιστούν με συνέπεια σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη και τους διεθνείς οργανισμούς, παράλληλα με την επέκταση των χερσαίων επιχειρήσεων».

Ο IDF ανακοίνωσε ότι έγιναν ρίψεις φυλλαδίων στα αραβικά στις συγκεκριμένες περιοχές με οδηγίες για το πώς θα φύγουν οι άμαχοι, καλώντας τους παράλληλα να αγνοήσουν τα καλέσματα της Χαμάς για να παραμείνουν στην περιοχή. 

Σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, η Χαμάς τους κρατά στην πόλη της Γάζας με τη βία των όπλων.

ΚΥΠΕ

Tags

ΙΣΡΑΗΛΔΙΕΘΝΗΓΑΖΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited