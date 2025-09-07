Μεντβέντεφ: Επέκρινε τις προτάσεις της «Συμμαχίας των Προθύμων» για εγγυήσεις στην Ουκρανία

Ο Αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, επέκρινε τις προτάσεις της «Συμμαχίας των Προθύμων» σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Είπε ακόμη πως η Ρωσία δεν μπορεί να αγνοήσει την επιλογή της Φινλανδίας να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Σβιεταγκόρσκ κοντά στα ρωσο-φινλανδικά σύνορα,

«Δυστυχώς, οι γείτονές μας και ειδικά οι χώρες της Βαλτικής, η Φινλανδία, η Νορβηγία και η Πολωνία, εντείνουν τη στρατιωτική τους δραστηριότητα κοντά στα σύνορά μας», δήλωσε ο πρώην Πρόεδρος και πρώην Πρωθυπουργός της Ρωσίας σε σύσκεψη μετά την επίσκεψή του σε σημείο διέλευσης στα σύνορα με την Φινλανδία, που παραμένει κλειστό από τον Νοέμβριο του 2023 έπειτα από απόφαση της φινλανδικήςΚκυβέρνησης.

«Αν δεν υπάρχει στρατιωτική δραστηριότητα τότε χτίζονται με εντατικούς ρυθμούς τείχη, οχυρωματικά έργα και άλλα. Και μια τέτοια υποδομή είναι κατάλληλη για τη στέγαση στρατιωτικών μονάδων», είπε ο Ντ. Μεντβιέντεφ, καλώντας σε ενίσχυση της ασφάλειας των ρωσικών συνόρων με οχυρωματικό εξοπλισμό.

Σημείωσε ότι η Ρωσία δεν μπορεί να αγνοήσει «το γεγονός ότι η Φινλανδία, η οποία είχε σχέσεις με εμάς... η οποία είχε ενεργές εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία, είναι επί του παρόντος μέλος του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, γεγονός που προκαθορίζει και την αλλαγή των στρατιωτικών μας προσεγγίσεων όσον αφορά την οργάνωση των συνόρων και την απόκρουση πιθανών εχθρικών ενεργειών».

«Έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν απειλούμε κανέναν, ότι δεν επιδιώκουμε καμία αλλαγή των συνόρων», επεσήμανε ο κ. Μεντβέντεφ, χαρακτηρίζοντας «επινοημένες, που δεν θα έχουν συνέπειες» τις εγγυήσεις, που εξήγγειλαν τα μέλη της «συμμαχίας των προθύμων».

«Επινόησαν τη ρωσική απειλή. Καταλαβαίνω ότι είναι απλώς ένας τρόπος να συσπειρώσουν το εκλογικό σώμα σε ορισμένες χώρες και να ξοδέψουν χρήματα για συγκεκριμένους σκοπούς. Πάντα πίσω από αυτό κρύβεται ένα προφανές οικονομικό συμφέρον», δήλωσε ο στενός συνεργάτης του Προέδρου της Ρωσίας Β. Πούτιν στους δημοσιογράφους, που τον συνόδευαν, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣΣ.

Πρόσθεσε ότι «αν υπάρχει σύγκρουση, αν συνεχίζεται η ειδική στρατιωτική επιχείρηση, τότε, τουλάχιστον, κατά την εκπόνηση οποιωνδήποτε προτάσεων, πρέπει να μας συμβουλεύονται» όσοι σχεδιάζουν τις εγγυήσεις ασφαλείας.

ΚΥΠΕ