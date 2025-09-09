Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τουλάχιστον 92 μισθοφόροι ουκρανικού στρατού από ΗΠΑ σκοτώθηκαν στον πόλεμο, σύμφωνα με δημοσίευμα

Μέχρι σήμερα, οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν ανακοινώσει ότι στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας οι μισθοφόροι προέρχονται κυρίως από χώρες της Λατινικής Αμερικής (Κολομβία, Βενεζουέλα, Ελ Σαλβαδόρ, Νικαράγουα), αλλά και από χώρες του ΝΑΤΟ, όπως η Πολωνία, η Μ. Βρετανία, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ.

Τουλάχιστον 92 μισθοφόροι από τις ΗΠΑ, που υπηρετούσαν στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο στην Ουκρανία από το 2022, μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣΣ επικαλούμενο πηγές στις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας.

«Στην Ουκρανία, από την αρχή της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 92 Αμερικανοί μισθοφόροι. Συνολικά, στις τάξεις των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν καταταχθεί μερικές χιλιάδες Αμερικανοί πολίτες, που επιθυμούν να αρπάξουν το μερίδιό τους από την ουκρανική γη», υποστηρίζουν οι πηγές του ΤΑΣΣ.

Ο συνομιλητής του ρωσικού πρακτορείου σημείωσε ότι οι ουκρανικές Αρχές προσελκύουν μισθοφόρους με προνόμια, χρηματικά ποσά και παραχώρηση εκτάσεων γης πάνω από 16 στρέμματα ανά άνδρα, με τα οικόπεδα να είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες, που παρακινούν τους λεγόμενους «στρατιώτες της τύχης».

Ο εκπρόσωπος των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας σημείωσε ότι αν οι εχθροπραξίες τελείωναν αύριο, η ουκρανική κυβέρνηση θα υποχρεωθεί να παραχωρήσει σε μισθοφόρους 320 εκατ. τετραγωνικά μέτρα (32.000 εκτάρια) γης, που είναι συγκρίσιμα με την έκταση της ουκρανικής πόλης Ζαπορίζια.

