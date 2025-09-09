Γαλλία: Αυτός είναι ο 43χρονος που ξεσηκώνει τον κόσμο για να παραλύσει τη χώρα με τις απεργίες- Η ιστορία του

Με τη Γαλλία να έχει εισέλθει επισήμως, μετά την πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού, σε έναν νέο κύκλο πολιτικής αβεβαιότητας, ο οποίος διαφαινόταν ότι θα άνοιγε από τα μέσα Ιουλίου όταν είχαν ανακοινωθεί οι περικοπές ύψους 44 δισ. για να γίνει βιώσιμος ο προϋπολογισμός, νέα πρόσωπα εμφανίζονται εκτός πολιτικού κάδρου αλλά με ορμή και δύναμη να επηρεάσουν τις εξελίξεις.

Ένα από αυτά είναι ο 43χρονος Ζιλιέν Μαρισιό, η ηγετική φυσιογνωμία που βρίσκεται πίσω από τα νέα "Κίτρινα Γιλέκα" της Γαλλίας. Με το μαζικό κάλεσμά του για διαδηλώσεις, παρεμβάσεις και άλλες κινηματικές δράσεις σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια και εθνικές οδούς αύριο, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, ο Μαρισιό ζητά από τους Γάλλους να "τα μπλοκάρουν όλα" ("Bloquons tout!").

Ο Ζιλιέν ζει στο Μορμπέκ, στο νομό του Νορ, (Βορράς), στη διοικητική περιοχή Ω-ντε-Φρανς όπου είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες. Επαγγελματικά, δηλώνει ότι δραστηριοποιείται ως ελεύθερος επαγγελματίας στον χώρο του μάρκετινγκ και της ανάπτυξης επιχειρήσεων.

Από το 2017 πάντως, άρχισε να δραστηριοποιείται πιο ενεργά στην κοινότητά του ιδρύοντας ένα κοινοτικό καφέ σε μια προσπάθεια να φέρει τους κατοίκους του χωριού του πιο κοντά και να τους παροτρύνει να συμμετέχουν σε κινηματικές δράσεις.

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια και οι τάσεις φυγής

Ο δυναμικός και οργανωτικός 43χρονος έχει ωστόσο, ζήσει δύσκολα παιδικά χρόνια. Προερχόμενος από μία δυσλειτουργική οικογένεια, μεγάλωσε σε ανάδοχες οικογένειες από τις οποίες το "έσκαγε" με κάθε ευκαιρία ενώ μόλις στα 10 του εγκατέλειψε το σχολείο. Σανίδα σωτηρίας ήταν για το "χαμένο παιδί", η Μαρί, μια κοπέλα που γνώρισε στα 17 του και αργότερα έγινε η σύζυγός του με την οποία δημιούργησαν τη δική τους οικογένεια.

Αυτοδίδακτος, χωρίς απολυτήριο λυκείου ή οποιοδήποτε δίπλωμα, έκανε μια σειρά από μικροδουλειές, στεριώνοντας για ένα διάστημα ως οδηγός φορτηγού. Το 2017 όμως, αποφάσισε να ανοίξει τη δική του επιχείρηση αγοράζοντας το καφέ που μετέτρεψε σε ένα κέντρο συνάντησης για όλο το χωριό του. Με ορμητήριο το καφέ, διοργανώνει εκδηλώσεις ενώ για ένα διάστημα δοκίμασε να στήσει και μια επιχείρηση ενοικίασης κανό. Οι συντοπίτες του ήταν αρχικά, επιφυλακτικοί, όπως γράφουν γαλλικά ΜΜΕ. Σήμερα, ο χώρος του καφέ είναι η έδρα της συλλογικότητας Les Essentiels, όπου αφίσες και φυλλάδια στοιβάζονται εν αναμονή της 10ης Σεπτεμβρίου.

Ο παραλληλισμός με τα "Κίτρινα Γιλέκα" και η απέχθεια για τους κομματικούς μηχανισμούς

Πολλοί έχουν σπεύσει στη Γαλλία να κατηγοριοποιήσουν τον 43χρονο από τον γαλλικό βορρά κάνοντας λόγο για τον εκπρόσωπο των νέων "Κίτρινων Γιλέκων", το αντικυβερνητικό κίνημα που ξεκίνησε από τη γαλλική περιφέρεια ως αντίδραση στην αύξηση της φορολογίας των καυσίμων και εν συνεχεία, επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα προκαλώντας έναν διαρκή πονοκέφαλο για τον Μακρόν επί πολλούς μήνες.

Ο ίδιος ο Ζιλιέν Μαρισιό όμως, δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν έχει φορέσει ποτέ "κίτρινο γιλέκο" αλλά παραδέχεται ότι και η δική του αφετηρία έχει παρόμοια σημεία εκκίνησης και κίνητρα.

Σε κάθε περίπτωση, λέει, απεχθάνεται τους "κομματικούς μηχανισμούς" και όλες οι δράσεις προέρχονται από συλλογικές αποφάσεις σε τοπικό επίπεδο και όχι από το "υδροκέφαλο κράτος του Παρισιού".

Όσο για το το σε τι αποσκοπεί, απαντά: "Δεν ξέρω τι θα πετύχουμε στις 10 Σεπτεμβρίου", παραδέχεται. "Για μένα, θα είναι επιτυχία αν διαλυθούν όλοι οι κομματικοί μηχανισμοί". Και τι θα συμβεί στη συνέχεια; "Δεν ξέρω, αλλά πρώτα, οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο, και όχι πλέον από το Παρίσι".

"Λέμε ΟΧΙ" - Τι ζητάει το κίνημα που θέλει η Γαλλία να τραβήξει χειρόφρενο

Το μανιφέστο του κινήματος περιλαμβάνει μια σκληρή κριτική στον προϋπολογισμό που κατέθεσε ο Μπαϊρού:

"Μια χρονιά χωρίς επενδύσεις σε μισθούς, συντάξεις ή δημόσιες υπηρεσίες!

3.000 θέσεις εργασίας περικόπηκαν, ένας στους τρεις δημόσιους υπαλλήλους δεν αντικαταστάθηκε!

5 δισεκατομμύρια περικόπηκαν από την υγεία!

Καταργήθηκαν δύο αργίες!

Στις έξι ημέρες μειώθηκαν οι άδειες ασθενείας!

Καμία αύξηση στα επιδόματα ή τις συντάξεις!

Λέμε ΟΧΙ και καλούμε όλους τους κατοίκους της ηπειρωτικής Γαλλίας και των γαλλικών υπερπόντιων εδαφών να κινητοποιηθούν ενάντια σε αυτόν τον προϋπολογισμό!

Δεν θέλουμε να υποστούμε την κρίση τους.

Θέλουμε να αλλάξουμε πορεία, οριστικά, με και για τον λαό. Όχι εναντίον του".

Πηγή: thetoc.gr