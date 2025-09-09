Την εξαγορά της Deliveroo από την DoorDash εγκρίνει η Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συγχωνεύσεις εταιρειών ηλεκτρονικής παράδοσης τροφίμων - ντελίβερι, την εξαγορά του αποκλειστικού ελέγχου της βρετανικής Deliveroo plc από την αμερικανική DoorDash Inc.

Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά η Επιτροπή, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη συναλλαγή δεν προκαλεί στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, καθώς οι δύο εταιρείες δεν δραστηριοποιούνται στις ίδιες ή σε κατακόρυφα συνδεδεμένες αγορές. Η εξέταση της συναλλαγής πραγματοποιήθηκε μέσω της απλοποιημένης διαδικασίας ελέγχου συγχωνεύσεων, καθώς τηρούνται τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί για την γρηγορότερη έγκριση τέτοιων συγχωνεύσεων.

Η DoorDash είναι αμερικανική εταιρεία εισηγμένη στο NASDAQ, η οποία δεν ελέγχεται αποκλειστικά ή από κοινού από άτομο ή εταιρεία, αλλά λειτουργεί μια πλατφόρμα τοπικού εμπορίου που συνδέει τοπικές επιχειρήσεις, καταναλωτές και ανεξάρτητους συνεργάτες που παραδίδουν προϊόντα σε καταναλωτές, παρέχοντας παράλληλα λογιστική υποστήριξη και υπηρεσίες μάρκετινγκ σε επιχειρήσεις. Στη Ευρωπαϊκή Ένωση, δραστηριοποιείται σε 20 κράτη μέλη, Κύπρο, Ελλάδα, Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία,, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία,, Ουγγαρία, Ισλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Σουηδία, μέσω της Wolt, μιας πλατφόρμας παράδοσης τροφίμων και εμπορευμάτων τοπικού εμπορίου που απέκτησε η DoorDash το 2022.

Η Deliveroo είναι βρετανική εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ψηφιακή πλατφόρμα που συνδέει συνεργάτες, καταναλωτές και παραδότες, προσφέροντας υπηρεσίες online παράδοσης τροφίμων, σούπερ μάρκετ και λιανικών προϊόντων. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της Deliveroo προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ στην ΕΕ δραστηριοποιείται στη Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιρλανδία και την Ιταλία.

ΚΥΠΕ