Ντ. Τουσκ: Συνεχίζεται η επιχείρηση αντιμετώπισης των drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας

Η επιχείρηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της από drones της Ρωσίας κατά τη διάρκεια επιδρομής στην Ουκρανία «συνεχίζεται», ανέφερε ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ μέσω X.

«Αυτή είναι πράξη επίθεσης, που ήγειρε αληθινή απειλή για την ασφάλεια των πολιτών μας», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων των πολωνικών ένοπλων δυνάμεων μέσω X.

Η Βαρσοβία ανακοίνωσε νωρίτερα πως απογειώθηκαν εσπευσμένα πολωνικά και συμμαχικά καταδιωκτικά για να καταρρίψουν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης που μπήκαν στον εναέριο χώρο της εν μέσω επίθεσης στο δυτικό τμήμα της ουκρανικής επικράτειας και ότι χρησιμοποιήθηκαν όπλα.

Είναι η πρώτη φορά που ανακοινώνεται χρήση όπλων από την πολωνική πολεμική αεροπορία σε συμβάν αυτού του είδους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ