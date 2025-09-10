Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ντ. Τουσκ: Συνεχίζεται η επιχείρηση αντιμετώπισης των drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας κρίνουν ότι η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από drones κατά τη διάρκεια επιδρομής της Ρωσίας στην Ουκρανία ήταν «επίθεση», που απείλησε την ασφάλεια πολωνών πολιτών, καθιστώντας απαραίτητη την κατάρριψή τους.

Η επιχείρηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της από drones της Ρωσίας κατά τη διάρκεια επιδρομής στην Ουκρανία «συνεχίζεται», ανέφερε ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ μέσω X.

«Αυτή είναι πράξη επίθεσης, που ήγειρε αληθινή απειλή για την ασφάλεια των πολιτών μας», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων των πολωνικών ένοπλων δυνάμεων μέσω X.

Η Βαρσοβία ανακοίνωσε νωρίτερα πως απογειώθηκαν εσπευσμένα πολωνικά και συμμαχικά καταδιωκτικά για να καταρρίψουν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης που μπήκαν στον εναέριο χώρο της εν μέσω επίθεσης στο δυτικό τμήμα της ουκρανικής επικράτειας και ότι χρησιμοποιήθηκαν όπλα.

Είναι η πρώτη φορά που ανακοινώνεται χρήση όπλων από την πολωνική πολεμική αεροπορία σε συμβάν αυτού του είδους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Tags

ΡΩΣΙΑΝΑΤΟDRONESΠΟΛΩΝΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited