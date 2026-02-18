Σφοδροί άνεμοι άφησαν χωρίς ρεύμα πάνω από 20 κοινότητες σε όλη την Κύπρο

Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται το πρωί της Τρίτης (18/02) σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, λόγω βλαβών που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα και ειδικότερα οι σφοδροί άνεμοι

Στην επαρχία Λευκωσίας επηρεάζονται οι περιοχές Φαρμακάς, Γέρι, Κακοπετριά, Πέρα Χωριό Νήσου (μέρος του χωριού) και Πέρα (μέρος της περιοχής), με τις διακοπές να σημειώνονται από τις 06:32 έως τις 08:26.

Στην επαρχία Λεμεσού χωρίς ρεύμα βρίσκονται Ερήμη, Γερμασόγεια (Ποταμός Γερμασόγειας), Καντού, Πρόδρομος και Σούνι, με τις πρώτες διακοπές να καταγράφονται λίγο μετά τις 06:50.

Στην επαρχία Λάρνακας προβλήματα εντοπίζονται σε Οδού (μέρος της περιοχής), Ορμήδεια, Περιβόλια Λάρνακας (μέρος της περιοχής) και Ξυλοτύμπου. Σε ορισμένες περιπτώσεις η εκτιμώμενη ώρα επαναφοράς τοποθετείται γύρω στις 09:00.

Στην επαρχία Πάφου επηρεάζονται Γιόλου, Μηλιού και Θέλετρα, με εκτιμώμενη αποκατάσταση στις 10:30, ενώ προγραμματισμένη διακοπή βρίσκεται σε εξέλιξη στο Λατσί μέχρι τις 16:00.

Στην επαρχία Αμμοχώστου χωρίς ρεύμα είναι οι περιοχές Αχερίτου, Δασάκι Άχνας και Βρυσούλλες.

Παράλληλα, λόγω αυξημένου όγκου κλήσεων παρατηρούνται καθυστερήσεις στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση. Συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση των βλαβών.

