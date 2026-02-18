Οδηγοί προσοχή! Βροχές, άνεμοι και ομίχλη στο οδικό δίκτυο - Συστάσεις από την Αστυνομία

Προσοχή συστήνει στο κοινό η Αστυνομία κατά τις μετακινήσεις στο οδικό δίκτυο, λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικρατούν σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, με έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και ομίχλη.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας, «στο οδικό δίκτυο επικρατούν κακές καιρικές συνθήκες με βροχοπτώσεις και ανέμους».

Εξάλλου, ομίχλη παρατηρείται τις πρωινές ώρες στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Αμμοχώστου, στο ύψος του χωριού Πύλας, συνεπεία της οποίας η ορατότητα είναι περιορισμένη.

«Καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα, να τηρούν ασφαλείς αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν τα φώτα πορείας των οχημάτων τους αναμμένα», καταλήγει η ανακοίνωση της Αστυνομίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ