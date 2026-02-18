Σφοδροί άνεμοι άφησαν χωρίς ρεύμα πάνω από 20 κοινότητες σε όλη την Κύπρο

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Οδηγοί προσοχή! Βροχές, άνεμοι και ομίχλη στο οδικό δίκτυο - Συστάσεις από την Αστυνομία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα, να τηρούν ασφαλείς αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν τα φώτα πορείας των οχημάτων τους αναμμένα.

Προσοχή συστήνει στο κοινό η Αστυνομία κατά τις μετακινήσεις στο οδικό δίκτυο, λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικρατούν σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, με έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και ομίχλη. 

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας, «στο οδικό δίκτυο επικρατούν κακές καιρικές συνθήκες με βροχοπτώσεις και ανέμους».

Εξάλλου, ομίχλη παρατηρείται τις πρωινές ώρες στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Αμμοχώστου, στο ύψος του χωριού Πύλας, συνεπεία της οποίας η ορατότητα είναι περιορισμένη.

«Καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα, να τηρούν ασφαλείς αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν τα φώτα πορείας των οχημάτων τους αναμμένα», καταλήγει η ανακοίνωση της Αστυνομίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΑΙΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα