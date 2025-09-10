Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κλίμα έντασης επικρατεί σε ολόκληρη την Γαλλία

Πίσω από τις κινητοποιήσεις βρίσκονται ακροαριστερές οργανώσεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι σε αυτές περιλαμβάνει και το κόμμα της Ανυπότακτης Γαλλίας

Κλίμα έντασης επικρατεί από σήμερα το πρωί σε ολόκληρη την Γαλλία λόγω κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας κατά των κυβερνητικών οικονομικών πολιτικών. Οι κινητοποιήσεις αυτές πραγματοποιούνται ήδη σε πολλές γαλλικές πόλεις με κεντρικό σύνθημα «να τα μπλοκάρουμε όλα» και εξαγγέλθηκαν μέσω του διαδικτύου.

Σύμφωνα με τις γαλλικές αστυνομικές αρχές οι οποίες ανέφεραν πως αναμένουν ότι θα υπάρξουν επεισόδια βίας, ο αριθμός των ατόμων που θα λάβουν μέρος στις κινητοποιήσεις θα υπερβαίνει τις 100.000. Προς το σκοπό αυτό, όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Μπρουνό Ρεταγιό, 80.000 αστυνομικοί βρίσκονται «επί ποδός πολέμου» με εντολή να μην ανεχθούν καμμία πράξη βίας. Ο ίδιος ανέφερε ότι πίσω από τις κινητοποιήσεις βρίσκονται ακροαριστερές οργανώσεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι σε αυτές περιλαμβάνει και το κόμμα της Ανυπότακτης Γαλλίας, το οποίο εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι υποστηρίζει ενέργειες, όπως ο αποκλεισμός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αλλά όχι και πράξεις βίας.

Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες έχουν προσαχθεί εκατονταδες άτομα, τα οποία, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, επιχείρησαν να μπλοκάρουν, στο Παρίσι, στη Λυών, στη Μασσαλία και σε άλλες γαλλικές πόλεις, σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους, λιμάνια, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.α.

Μέσα σε αυτό το κλίμα ,τέλος, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, τον οποίο ο πρόεδρος της χώρας Εμανουέλ Μακρόν διόρισε πρωθυπουργό, άρχισε σήμερα τις επαφές του με τις πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας με στόχο τον σχηματισμό μίας κυβέρνησης η οποία δεν θα κινδυνεύει να πέσει έπειτα από απόφαση της γαλλικής Εινοσυνέλευσης, όπως συνέβη με τις δύο τελευταίες κυβερνήσεις του Μισέλ Μπαρνιέ και του Φρανσουά Μπαϊρού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

