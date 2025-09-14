Ο αρχιμανδρίτης Συμεών Παπαδόπουλος νέος Αρχιεπίσκοπος της Μονής Σινά

Ο αρχιμανδρίτης Συμεών Παπαδόπουλος εξελέγη νέος Αρχιεπίσκοπος της Μονής Σινά μετά την παραίτηση του προκατόχου του Δαμιανού.

Να σημειωθεί ότι, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός είχε υποβάλει επίσημα την παραίτησή του από τη θέση του ηγουμένου της Μονής Σινά, μέσω επιστολής και για σήμερα 14/9 είχε συγκληθεί Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου Ηγουμένου και Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ.

Σύμφωνα με το orthodoxiaonline, η εκλογή του νέου Ηγουμένου ήταν σχεδόν ομόφωνη, αφού ο αρχιμανδρίτης Συμεών έλαβε 19 ψήφους. Γύρω από την υποψηφιότητα του συντάχθηκαν και οι δύο πλευρές της Αδελφότητας της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά, χωρίς καμιά αμφισβήτηση της διαδικασίας.

Μετά από μία ταραχώδη περίοδο στο εσωτερικό της Μονής ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός δρομολόγησε τη διαδικασία διαδοχής του, αφήνοντας ταυτόχρονα «αιχμές» στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, ο οποίος ζητούσε την «απολογία» του Δαμιανού.

Η παραίτηση του Δαμιανού και η έκκληση για ενότητα

Υπενθυμίζεται ότι, στην επιστολή παραίτησής του ο Δαμιανός απηύθυνε έκκληση «η Γενική Συνέλευση πρέπει να καταστεί σημείο ενότητας αλλά και εκκίνησης για μια νέα περίοδο στη μακραίωνη ζωή της Μονής».

«Προσεύχομαι ώστε οι Πατέρες της Ιεράς Σιναϊτικής Αδελφότητας να προχωρήσουν σε πράξεις που να ενδυναμώνουν την πορεία προς μια νέα ενότητα. Για το καλό της Ιεράς Μονής Σινά, η εποχή των εκατέρωθεν μηνύσεων και των Υπομνημάτων πρέπει να τελειώσει με την άρση τους» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα προς τον διάδοχό του ήταν πως πλέον «φέρει την ευθύνη να μεριμνήσει ώστε να γίνουν τα αναγκαία βήματα».

«Ως εφυσυχάζων Αρχιερεύς αποσύρομαι για να ζήσω τις τελευταίες ημέρες της ζωής μου εκεί που ήδη κατοικώ κατά την παραμονή μου στην Ελλάδα, στο διαμέρισμα της Μονής Σινά στο Μετόχι Αθηνών (Δορυλαίου 26) και στην Τραγάνα. Εφόσον το επιθυμεί ο διάδοχός μου θα βρίσκομαι πάντα στη διάθεσή του για να τον στηρίξω σε κάθε προσπάθειά του για το μέλλον της Ιεράς Μονής Σινά στην οποία αφιέρωσα ολόκληρη τη ζωή μου» κατέληγε.

Πηγή: cnn.gr