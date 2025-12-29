Πούτιν σε Τραμπ: Η Ρωσία αλλάζει στάση στις διαπραγματεύσεις μετά την επίθεση στην προεδρική κατοικία

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Μόσχα θα επανεξετάσει τη στάση της στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, μετά την επίθεση που -σύμφωνα με το Κρεμλίνο-εξαπέλυσε η Ουκρανία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μία από τις προεδρικές του κατοικίες.

Η Ουκρανία διαψεύδει τις ρωσικές αναφορές περί επίθεσης 91 μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε κατοικία του Πούτιν στη βόρεια Ρωσία και κατηγορεί τη Μόσχα ότι επιχειρεί να υπονομεύσει τη διαδικασία των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, είπε ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ μίλησαν τηλεφωνικά και ο Ρώσος Πρόεδρος ενημερώθηκε λεπτομερώς από τον Ρεπουμπλικάνο ομόλογό του και τους υψηλόβαθμους συμβούλους του για τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

Ο Τραμπ «σοκαρίστηκε» όταν ο Πούτιν τού είπε για την επίθεση στην προεδρική κατοικία, πρόσθεσε. Η Ρωσία σκοπεύει να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ ώστε να επιτευχθεί ειρήνη, όμως θα επανεξετάσει τη θέση της, τόνισε ο Ουσακόφ.

Η Ρωσία ψάχνει «ψευδείς δικαιολογίες» για περαιτέρω επιθέσεις, λέει η Ουκρανία

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας προέτρεψε σήμερα τους παγκόσμιους ηγέτες να καταδικάσουν τις «χειραγωγήσεις» της Ρωσίας για την κατ' ισχυρισμόν ουκρανική επίθεση στην κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας ότι η Μόσχα ψάχνει να βρει «ψευδείς δικαιολογίες» για να πραγματοποιήσει περαιτέρω επιθέσεις στη γειτονική της χώρα.

«Συνήθης ρωσική τακτική: κατηγορείς την άλλη πλευρά για κάτι που κάνεις εσύ ή σχεδιάζεις» δήλωσε ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών, Άντριι Σιμπίχα, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελέσνκι, δήλωσε ότι οι ρωσικές κατηγορίες είναι «ψευδείς» και ότι συζήτησε το θέμα με τον Γερμανό Καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς.

