Τουρκία: Αναβλήθηκε η δίκη για την ακύρωση των συνεδρίων στο CHP

Το δικαστήριο διέταξε να κατατεθούν όλες οι λίστες αντιπροσώπων, ενώ η μικρή αίθουσα προκάλεσε και πρακτικά προβλήματα στη διεξαγωγή της δίκης.

Το χάος συνεχίζεται στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), καθώς η πολύκροτη δίκη για την ακύρωση των συνεδρίων του κόμματος πήρε αναβολή. Κατά την 5η συνεδρίαση στο Πρωτοδικείο της Άγκυρας η απόφαση μεταφέρθηκε για τις 24 Οκτωβρίου.

Στην αίθουσα επικράτησε ένταση, με τον δικηγόρο των αντιδίκων να καταγγέλλει ότι «η βούληση του συνεδρίου ακυρώθηκε με απάτη» και να ζητά να θεωρηθεί άκυρο το 38ο Συνέδριο του Νοεμβρίου 2023. Από την άλλη, οι νομικοί του CHP αντέτειναν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε «απόλυτη ακυρότητα».

Η υπόθεση, που αφορά τόσο το 38ο Τακτικό όσο και το 21ο Έκτακτο Συνέδριο του κόμματος, κρατά σε αγωνία την τουρκική πολιτική σκηνή και αναμένεται να πυροδοτήσει νέες συγκρούσεις στις τάξεις του CHP.

