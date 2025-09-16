Ο ισραηλινός στρατός προελαύνει στην πόλη της Γάζας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση των δυνάμεων του IDF στην πόλη της Γάζας, έχοντας φτάσει μέχρι και το κέντρο της πόλης.

Ο IDF αφήνει να διαρρέουν πληροφορίες, οι οποίες αποδίδονται σε ανώτερους αξιωματούχους, με τις αναφορές σε ΜΜΕ να μην τυγχάνουν διάψευσης.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο που επικαλείται η εφημερίδα «Μααρίβ», ο IDF κατέστρεψε στη διάρκεια της νύχτας, περί τις χίλιες υποδομές της Χαμάς. Δήλωσε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ότι «υπάρχουν περίπου 2.000 έως 2.500 εκπαιδευμένοι τρομοκράτες στη Λωρίδα της Γάζας που θα επιχειρήσουν να αντιμετωπίσουν τις μαχόμενες δυνάμεις». Σ’ αυτούς, πρόσθεσε, δεν περιλαμβάνονται «αρκετές χιλιάδες ακόμη νέοι που φέρουν όπλα και έχουν εκπαιδευτεί γρήγορα – μερικοί είναι παιδιά 14 ετών, μερικοί είναι πρόσφυγες από δυνάμεις που πολέμησαν και υποχώρησαν στην πόλη».

Στις δηλώσεις του ο ανώνυμος αξιωματούχος στην ίδια εφημερίδα εξέφρασε την άποψη ότι οι ομάδες αυτές «θα λειτουργήσουν ως αντάρτικες δυνάμεις εναντίον των δυνάμεων του IDF, όπως έχουν λειτουργήσει και σε άλλα μέρη - ρίχνοντας εκρηκτικά, πυροδοτώντας εκρηκτικά μηχανισμούς, πυροβολώντας και εκτοξεύοντας αντιαρματικούς πυραύλους».

«Η εκστρατεία είναι πολυεπίπεδη. Επιτεθήκαμε στο αρχηγείο της Χαμάς τη νύχτα και θα συνεχίσουμε», ανέφερε επίσης ο αξιωματούχος.

Όσον αφορά τους αμάχους ο ίδιος φέρεται να αναφέρθηκε στον πληθυσμό της πόλης, λέγοντας «εργαζόμαστε για την εκκένωση της πόλης. Έχουν απομακρυνθεί 350.000 άτομα, με μαζική εκκένωση και χθες το βράδυ αλλά είναι δύσκολο να πούμε πόσα άτομα έχουν φύγει».

Είπε ακόμα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ότι «η Χαμάς ενεργεί βίαια για να εμποδίσει τον πληθυσμό να φύγει, με στόχο ο πληθυσμός να χρησιμεύσει ως ανθρώπινη ασπίδα για τη Χαμάς. Έχουν μεταφερθεί 20.000 οικογενειακά αντίσκηνα και χιλιάδες μουσαμάδες» και υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει λιμός, ούτε πείνα», ενώ ανέφερε ότι «λειτουργούν τέσσερα θεσμικά νοσοκομεία και οκτώ επιπλέον νοσοκομεία πεδίου».

Ο ίδιος αξιωματούχος φέρεται, επίσης, να δήλωσε στην «Μααρίβ» ότι, «είμαστε αποφασισμένοι να νικήσουμε τη Χαμάς και να ελευθερώσουμε τους ομήρους». Με δεδομένο όμως ότι με βάση τους υπολογισμούς οι 350,000 είναι το 40% των κατοίκων, περί το μισό εκατομμύριο άτομα βρίσκονται ακόμα στην πόλη. Κι αυτό σε συνδυασμό με το ζήτημα των ομήρων είναι η μεγάλη ανησυχία.

Σοβαρές απώλειες στο Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ

Την ίδια ώρα, το Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ καταγράφει σοβαρές απώλειες για πρώτη φορά εδώ και καιρό. Επιφανείς οικονομολόγοι οι οποίοι εμφανίζονται από χθες στα ΜΜΕ δείχνουν να συμφωνούν απόλυτα με εκπροσώπους μεγάλων επιχειρήσεων, των οργανώσεων του κατασκευαστικού τομέα αλλά και το φόρουμ High Tech For Israel, το οποίο εκπροσωπεί τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, οι οποίοι επικρίνουν τον Νετανιάχου για τις δηλώσεις περί Σπάρτης, περί απομόνωσης και το ανοιχτό τέλος που άφησε χθες για τον Πόλεμο. Ομοφωνούν δε και στο ότι την πτώση στο Χρηματιστήριο δεν την προκάλεσαν τόσο οι ίδιες οι εξελίξεις όσο τα όσα δήλωσε ο Νετανιάχου.

Ο δείκτης αναφοράς TA-125 του Χρηματιστηρίου έπεσε κατά 1,8%, ο δείκτης TA-35 των blue-chip εταιρειών 1,6%, ενώ ο δείκτης TA-90, ο οποίος περιλαμβάνει τις μετοχές με την υψηλότερη κεφαλαιοποίηση που δεν περιλαμβάνονται στον δείκτη TA-35, σημείωσε ζημιές 2,3%. Ο δείκτης TA-Insurance έχασε 2,9%.

Δηλώσεις Χέρτσογκ για ΕΕ

Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωνε σχέδια για την επιβολή νέων κυρώσεων στο Ισραήλ, ο Πρόεδρος της χώρας Ισαάκ Χέρτσογκ προέτρεψε τις Βρυξέλλες να αποφύγουν μέτρα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μόνιμη ζημιά στις διμερείς σχέσεις. Η εκπρόσωπος της ΕΕ Πάουλα Πίνιο δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι επίτροποι θα «υιοθετήσουν την Τετάρτη ένα πακέτο μέτρων για το Ισραήλ», συμπεριλαμβανομένης «μιας πρότασης για την αναστολή ορισμένων εμπορικών διατάξεων στις συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και του Ισραήλ».

Δεχόμενος τα διαπιστευτήρια του νέου πρέσβη της ΕΕ Μάικλ Μαν, ο κ. Χέρτζογκ είπε ότι το Ισραήλ εκτιμά τη συνεργασία του με την Ευρώπη, παρά τις εντάσεις λόγω του πολέμου στη Γάζα. «Κύριε Πρέσβη, έρχεστε σε μια ταραχώδη περίοδο», είπε ο Χέρτσογκ. «Είμαστε πολύ ανήσυχοι για το πλήθος των πρωτοβουλιών και των δηλώσεων – συμπεριλαμβανομένων εκείνων από ανώτερους Ευρωπαίους ηγέτες όπως η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν – οι οποίες, κατά τη γνώμη μας, παρερμηνεύουν τις ενέργειες του Ισραήλ και τη συμβολή του στην άμυνα της Ευρώπης. Ελπίζω ότι η Ευρώπη θα είναι αρκετά συνετή ώστε να μην λάβει μη αναστρέψιμα μέτρα».

ΚΥΠΕ