Επανεκλογή του Σάββα Παπασάββα στη θέση του Αντιπροέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ για τρίτη φορά

Ο Κύπριος δικαστής Σάββας Παπασάββας επανεξελέγη Αντιπρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο από τις 16 Σεπτεμβρίου 2025 έως τις 31 Αυγούστου 2028, μετά την μερική ανανέωση της σύνθεσης του Δικαστηρίου.

Ποιός είναι

Ο Σάββας Σ. Παπασάββας γεννήθηκε το 1969 στη Λευκωσία. Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου έλαβε το πτυχίο του το 1991.

Συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Paris II (Γαλλία), αποκτώντας δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Δημόσιο Δίκαιο το 1992, ενώ το 1995 ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο Aix-Marseille III (Γαλλία), αποκτώντας τον τίτλο του Διδάκτορα Νομικής.

Από το 1993 είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας, ενώ άσκησε τη δικηγορία μέχρι το 2004, οπότε και διορίστηκε στο Γενικό Δικαστήριο.

Παράλληλα, δραστηριοποιήθηκε και στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως λέκτορας από το 1997 έως το 2002 και στη συνέχεια εξελέγη αναπληρωτής καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, θέση την οποία κατείχε μέχρι το 2004.

Σταδιοδρομία στο Γενικό Δικαστήριο

Ο Σάββας Παπασάββας διορίστηκε Δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ στις 12 Μαΐου 2004. Διετέλεσε Πρόεδρος Τμήματος για δύο συνεχόμενες θητείες, από τις 15 Σεπτεμβρίου 2010 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2016.

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2019 εξελέγη Αντιπρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου από τους συναδέλφους του, θέση στην οποία συνεχίζει να υπηρετεί.