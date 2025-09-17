Η Γάζα καίγεται, το Ισραήλ απομονώνεται

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αψήφησε τις διεθνείς αντιδράσεις και έδωσε την εντολή για να ξεκινήσει η χερσαία επιχείρηση του στρατού του για κατάληψη της πόλης της Γάζας. Η στρατιωτική επιχείρηση, που έχει λάβει την κωδική ονομασία «Άρματα του Γεδεών ΙΙ», άρχισε τα ξημερώματα της Τρίτης με τη συμμετοχή δύο μεραρχιών του ισραηλινού στρατού, προκαλώντας μέχρι στιγμής τον θάνατο δεκάδων Παλαιστινίων, την εκ νέου προσφυγοποίηση χιλιάδων άλλων και την ισοπέδωση όποιας γωνιάς της Γάζας παρέμενε ακόμα άθικτη.

Στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, συμμετέχει η 162η και η 98η μεραρχία, ενώ τις επόμενες ημέρες θα προστεθεί και η 36η μεραρχία. Για τους σκοπούς της στρατιωτικής επιχείρησης έχουν κληθεί περίπου 60.000 έφεδροι, τη στιγμή που βρίσκονται ήδη σε εφεδρεία πέραν των 70.000. Το Ισραήλ εξαπέλυσε πρώτα σειρά αεροπορικών επιδρομών στη Γάζα προτού εισβάλουν οι δύο μεραρχίες του. Ακολούθησε προέλαση αρμάτων μάχης σε περιοχές της Γάζας που δεν ελέγχει ο ισραηλινός στρατός, με ορισμένες δυνάμεις να έχουν φτάσει μέχρι το κέντρο της πόλης.

Την επιχείρηση συντονίζει ο αρχηγός του επιτελείου των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, και αναμένεται ότι τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες τα στρατεύματα θα εισέλθουν βαθύτερα μέσα στην πόλη και θα την περικυκλώσουν, με στόχο την ολοκληρωτική κατάληψή της, όπως προβλέπει το σχέδιο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου. Ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι εντός της πόλης παρέμειναν γύρω στις 600.000 κάτοικοι και δύο περίπου χιλιάδες μέλη της Χαμάς.

Νέο μαρτύριο

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες που συλλέγουν ξένα ΜΜΕ από κατοίκους εντός της Γάζας, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με τον θάνατο και τον ξεριζωμό για ακόμη μια φορά. Πέραν των 300.000 Παλαιστινίων εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, κατευθυνόμενοι προς τον νότο με τα ελάχιστα υπάρχοντά τους. Υπολογίζεται ότι πριν ο ισραηλινός στρατός αρχίσει να προετοιμάζεται για την επίθεση διέμεναν στη Γάζα ένα εκατομμύριο περίπου Παλαιστίνιοι. «Έφυγα μόνο για αυτά τα παιδιά, αλλά ελπίζω να με χτυπήσει μια ρουκέτα και να πεθάνω για να βρω παρηγοριά, γιατί αυτό δεν είναι ζωή», δήλωσε ένας άνδρας μιλώντας στην κάμερα του CNNi. Άλλος Παλαιστίνιος δήλωσε ότι αρκετοί κάτοικοι μετακινήθηκαν προς την ακτή και σημείωσε ότι πολλοί «δεν ξέρουν πού να πάνε».

Οι πληροφορίες των ξένων ΜΜΕ κάνουν λόγο για τουλάχιστον 40 νεκρούς και άλλους τόσους τραυματίες από τη χερσαία επιχείρηση, ανάμεσά τους αρκετά παιδιά. Αναφέρουν επίσης ότι κατά τη διάρκεια των σφοδρών βομβαρδισμών που έλαβαν χώρα το περασμένο Σαββατοκύριακο σκοτώθηκαν άλλοι 140 άνθρωποι.

Καίγεται η Γάζα

«Η Γάζα καίγεται», ανέφερε χθες ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Ο στρατός», σημείωσε, «πλήττει με ατσάλινη γροθιά τις τρομοκρατικές υποδομές και οι στρατιώτες μας μάχονται γενναία για να δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς». Πρόσθεσε δε ότι «δεν θα υποχωρήσουμε παρά μόνο αφού ολοκληρωθεί η αποστολή».

Γενοκτονία

«Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου, ο Ισραηλινός Πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ και ο πρώην υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ έχουν υποκινήσει τη διάπραξη γενοκτονίας», αναφέρει η Ανεξάρτητη Διεθνής Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ σε έκθεση που δημοσιεύτηκε χθες. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι από τον Οκτώβριο του 2023 οι ένοπλες δυνάμεις και οι Αρχές του Ισραήλ έχουν διαπράξει «τέσσερις από τις πέντε γενοκτονικές πράξεις» που αναφέρονται στη Σύμβαση για τη Γενοκτονία του 1948, σημειώνοντας ότι αυτές είναι «η δολοφονία μελών της ομάδας, η πρόκληση σοβαρής σωματικής ή ψυχικής βλάβης σε μέλη της ομάδας, η σκόπιμη επιβολή στην ομάδα συνθηκών διαβίωσης που έχουν σχεδιαστεί για να επιφέρουν τη φυσική της καταστροφή εν όλω ή εν μέρει και η επιβολή μέτρων που αποσκοπούν στην αποτροπή γεννήσεων εντός της ομάδας».

Άμεση ήταν η αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, το οποίο απέρριψε κατηγορηματικά τα συμπεράσματα της έκθεσης, κάνοντας λόγο για ψέματα και διαστρεβλώσεις. Ζήτησε δε την άμεση κατάργηση αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής και κατηγόρησε τους συντάκτες της έκθεσης ότι «λειτουργούν ως πληρεξούσιοι της Χαμάς», υποστηρίζοντας ότι είναι γνωστοί «για τις ανοιχτά αντισημιτικές τους θέσεις».

Αμερικανός ΥΠΕΞ

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ταξίδεψε στο Ισραήλ, δήλωσε ότι «οι Ισραηλινοί άρχισαν να διεξάγουν επιχειρήσεις εκεί». Προειδοποίησε δε ότι Χαμάς διαθέτει μόνο μερικές ημέρες για να αποδεχτεί τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Πάντως, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε τη Δευτέρα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο κ. Ρούμπιο ανέφερε ότι «η Χαμάς πρέπει να παύσει να υφίσταται ως ένοπλο στοιχείο που μπορεί να απειλήσει την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή» και τόνισε πως η Ουάσινγκτον θα προσφέρει ακλόνητη στήριξη στο Ισραήλ για να πετύχει τους στόχους του στη Λωρίδα της Γάζας.

Διαφθορά

Χθες πάντως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου παρουσιάστηκε εκ νέου ενώπιον του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Ιερουσαλήμ, όπου διεξάγεται δίκη σε βάρος του για υπόθεση διαφθοράς. Μάλιστα ζήτησε όπως εξαιρεθεί από τη διαδικασία επικαλούμενος τη νέα στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα, που όλως τυχαίως άρχισε τα ξημερώματα.

Ο κ. Νετανιάχου είναι ο πρώτος εν ενεργεία Πρωθυπουργός του Ισραήλ που αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες. Η δίκη άρχισε τον Μάιο του 2020 και αναβλήθηκε πάρα πολλές φορές, κυρίως λόγω του πολέμου που διεξάγει το Ισραήλ στη Γάζα. Μάλιστα υπήρξαν παρεμβάσεις από Αμερικανούς αξιωματούχους, όπως αυτή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πριν μερικούς μήνες ζήτησε να εξαιρεθεί από τη δική ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Απομόνωση

Το Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ κατέγραφε χθες σοβαρές απώλειες, με οικονομικούς παράγοντες στο Ισραήλ να κατηγορούν τον Πρωθυπουργό για πρόκληση ζημιάς στην οικονομία με τις δηλώσεις του περί απομόνωσης της χώρας και της ανάγκης για δημιουργία μιας αυτάρκους οικονομίας «όπως η Σπάρτη» της Αρχαίας Ελλάδας.

Πρόσφατα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός παραδέχθηκε για πρώτη φορά δημόσια ότι υπάρχει ο κίνδυνος της διεθνούς απομόνωσης λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ενώ σήμερα η Κομισιόν αναμένεται να υιοθετήσει πακέτο μέτρων κατά του Ισραήλ που θα περιλαμβάνει την αναστολή εμπορικών διατάξεων στις συμφωνίες της ΕΕ με το Τελ Αβίβ.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε τη Δευτέρα ότι η ισπανική κυβέρνηση ακύρωσε σύμβαση ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων ευρώ για εκτοξευτήρες ρουκετών ισραηλινής κατασκευής, ενώ χθες ο υπουργός Εξωτερικών του Λουξεμβούργου ανακοίνωσε ότι η χώρα του σκοπεύει να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος την επόμενη εβδομάδα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Αντιπολίτευση

Πάντως, ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, άσκησε νέα κριτική στην κυβέρνηση Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική επιχείρηση δεν έχει κάποιο πολιτικό στόχο. «Στέλνουν τον στρατό να πολεμήσει εκεί», σημείωσε, «στρατιώτες και όμηροι θα σκοτωθούν, και κανείς δεν καταλαβαίνει ποιος είναι ο στόχος». Έντονη κριτική ασκείται στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό και από συγγενείς των ομήρων που κρατά η Χαμάς, οι οποίοι εκφράζουν φόβους για την τύχη των ομήρων.