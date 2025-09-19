Κοινή άσκηση Τουρκίας-Αιγύπτου μετά από 13 χρόνια

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Στη Μεσόγειο φυσάει άνεμος Τουρκίας», η τουρκική φιλοκυβερνητική εφημερίδα Μιλλιέτ προβάλλει τη συμφωνία Άγκυρας–Καΐρου για την πραγματοποίηση κοινής στρατιωτικής άσκησης, για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια, στις 22 με 26 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τη Μιλλιέτ, η Άγκυρα προβάλλει το βήμα αυτό ως στρατηγική καμπή στην Ανατολική Μεσόγειο, συνδέοντάς το μάλιστα με την επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων για οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών με το Κάιρο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Τουρκία και Αίγυπτος θα συμμετάσχουν με πολεμικά πλοία και αεροπορικά μέσα σε άσκηση μεγάλης κλίμακας στην Ανατολική Μεσόγειο, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών στον στρατιωτικό και στρατηγικό τομέα.

Η Μιλλιέτ υποστηρίζει ότι η εξέλιξη αυτή δεν είναι μόνο στρατιωτικής αλλά και πολιτικής σημασίας, καθώς συνδέεται άμεσα με την προοπτική υπογραφής Συμφωνίας Οριοθέτησης Θαλάσσιων Ζωνών ανάμεσα στην Τουρκία και την Αίγυπτο. Όπως υποστηρίζει, οι διαδικασίες προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν επιταχυνθεί, ενώ η Άγκυρα θεωρεί τη συμφωνία στρατηγικό βήμα για την ενίσχυση της θέσης της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η εφημερίδα σημειώνει ότι η συμμετοχή της Τουρκίας με σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις στην άσκηση αποτελεί σαφές μήνυμα πως δεν προτίθεται να μείνει εκτός των εξελίξεων στην περιοχή.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Μιλλιέτ φιλοξενεί δηλώσεις Τούρκων ειδικών. Ο πρέσβης ε.τ. Ουνάλ Οζουλκέρ δηλωσε ότι «αυτή είναι μια εξέλιξη που καθιστά την Τουρκία σημαντική δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο. Με αυτήν την προσέγγιση, η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση θα μείνει απομονωμένη» αναφερόμενος στην Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο ναύαρχος ε.τ. Τζεμ Γκιουρντενίζ αναφέρει ότι «η Τουρκία έδειξε ότι δεν θα μείνει έξω από την Ανατολική Μεσόγειο. Η συνεργασία με την Αίγυπτο είναι ένα στρατηγικό βήμα, το οποίο ενισχύει τη θέση μας στην περιοχή».

