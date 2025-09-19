Ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας

Ο εναέριος χώρος της Εσθονίας, μέλους του ΝΑΤΟ, παραβιάστηκε την Παρασκευή από τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη, όπως ανακοίνωσε η Κυβέρνηση της χώρας, σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας.

Το περιστατικό έρχεται λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα μετά την είσοδο τουλάχιστον 20 ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο τη νύχτα της 9ης προς 10η Σεπτεμβρίου, γεγονός που οδήγησε σε κατάρριψη ορισμένων από αυτά από μαχητικά του ΝΑΤΟ, ενώ Δυτικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η Ρωσία δοκιμάζει την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της Συμμαχίας.

Η Κυβέρνηση της Εσθονίας ανακοίνωσε ότι τα τρία μαχητικά MiG-31 εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας χωρίς άδεια και παρέμειναν εκεί συνολικά για 12 λεπτά.

«Η Ρωσία έχει παραβιάσει ήδη τέσσερις φορές τον εναέριο χώρο της Εσθονίας φέτος, κάτι που είναι από μόνο του απαράδεκτο, αλλά η σημερινή παραβίαση, κατά την οποία τρία μαχητικά εισήλθαν στον εναέριο χώρο μας, είναι πρωτοφανώς προκλητική», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργους Τσάχκνα.

«Η συνεχώς αυξανόμενη δοκιμασία στα σύνορα και η επιθετικότητα της Ρωσίας πρέπει να αντιμετωπιστούν με την ταχεία ενίσχυση πολιτικών και οικονομικών πιέσεων», ανέφερε.

Η Εσθονία ανακοίνωσε ότι προέβη σε διαμαρτυρία στον επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας στη χώρα.

