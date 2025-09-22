Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Επιδρομή ουκρανικών drones στη χερσόνησο της Κριμαίας – Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 16 τραυματίες

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν επί του παρόντος περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της χερσονήσου της Κριμαίας.

Ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες Κυριακή επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Κριμαία – χερσόνησο την οποία η Ρωσία κατέλαβε και προσάρτησε το 2014 – με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να βρουν τον θάνατο και άλλοι 16 να τραυματιστούν, όπως ανακοίνωσε ο Σεργκέι Ακσιόνοφ, επικεφαλής της διορισμένης από τη Μόσχα τοπικής κυβέρνησης.

«Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν εξαιτίας επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη» στην περιοχή του Φάρου, έγραψε ο Ακσιόνοφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, συμπληρώνοντας ότι ένα σανατόριο και ένα σχολείο υπέστησαν ζημιές.

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν σε μια «προμελετημένη τρομοκρατική επίθεση εναντίον αμάχων». «Γύρω στις 19:30 σε τουριστική περιοχή της Κριμαίας, όπου δεν υπάρχουν στρατιωτικοί στόχοι, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τρομοκρατική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εξοπλισμένα με εκρηκτικά μεγάλης ισχύος», ανέφερε η ανάρτηση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας στην πλατφόρμα Telegram.

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν επί του παρόντος περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της χερσονήσου της Κριμαίας. Τον Σεπτέμβριο του 2022, η Ρωσία είχε ανακοινώσει την προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών περιφερειών – Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια – παρότι τα στρατεύματά της δεν τις ελέγχουν πλήρως.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

