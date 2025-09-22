Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ο επικεφαλής ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας επισκέπτεται τη Μόσχα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Εσλαμί είναι επίσης Αντιπρόεδρος του Ιράν. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA δεν διευκρίνισε με ποιόν θα συναντηθεί στη Μόσχα.

Ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, Μοχαμάντ Εσλαμί, έφτασε στη Μόσχα για συνομιλίες, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο σημερινή ανακοίνωση της ιρανικής πρεσβείας.

Το 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επέλεξε να μην υπάρξει μόνιμη άρση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, αφού τρεις ευρωπαϊκές χώρες ενεργοποίησαν διαδικασία 30 ημερών τον περασμένο μήνα για την εκ νέου επιβολή τους, κατηγορώντας το Ιράν ότι δεν συμμορφώθηκε με συμφωνία του 2015 με τις παγκόσμιες δυνάμεις που αποσκοπούσε στην αποτροπή του από την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου.

Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει οποιαδήποτε τέτοια πρόθεση και η Ρωσία δηλώνει ότι υποστηρίζει το δικαίωμα της Τεχεράνης στην πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς.

Ο Εσλαμί είναι επίσης Αντιπρόεδρος του Ιράν. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA δεν διευκρίνισε με ποιόν θα συναντηθεί στη Μόσχα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΡΩΣΙΑΙΡΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited