Μελάνια Τραμπ: Πώς έγινε η πιο πλούσια Πρώτη Κυρία στην ιστορία των ΗΠΑ - Κρυπτονομίσματα, Amazon και στολίδια

Η Μελάνια Τραμπ έχει καταφέρει να γράψει το δικό της κεφάλαιο στην ιστορία των Πρώτων Κυριών των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι για τις φιλανθρωπικές της δράσεις ή για τον πολιτικό της λόγο, αλλά για την ικανότητά της να μετατρέψει τη θέση της σε εμπορική αυτοκρατορία όσο ακόμη βρίσκεται στον Λευκό Οίκο.

Σε μια χώρα που παραδοσιακά αντιμετώπιζε τον ρόλο της Πρώτης Κυρίας ως θεσμό με αυστηρές άγραφες νόρμες, η Μελάνια φαίνεται να αψηφά την παράδοση και να δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα, όπου το αξίωμα συνδυάζεται με μπίζνες, τηλεοπτικά συμβόλαια, κρυπτονομίσματα και εμπορεύματα με την υπογραφή της.

Έμαθε να αξιοποιεί τις ευκαιρίες

Όταν γνώρισε τον Ντόναλντ Τραμπ πριν από περίπου 25 χρόνια, πολλοί έσπευσαν να χαρακτηρίσουν τη σχέση τους ως μια ακόμη ιστορία «μοντέλου και δισεκατομμυριούχου». Οι ερωτήσεις δημοσιογράφων για το αν την γοήτευσε το πορτοφόλι του Τραμπ έπεφταν βροχή, με τη νεαρή τότε Μελάνια να απαντά κοφτά πως μόνο όσοι δεν την ξέρουν σκέφτονται έτσι. Σήμερα, όμως, η ίδια η πορεία της δείχνει πως το χρήμα και η εικόνα υπήρξαν κεντρικά στοιχεία στην προσωπική της αφήγηση. Από ένα διαμέρισμα ενός δωματίου στη Νέα Υόρκη μέχρι τα χρυσοποίκιλτα σαλόνια της Ουάσιγκτον, η Μελάνια έμαθε να αξιοποιεί τις ευκαιρίες.

Το 2017, όταν προσέφυγε δικαστικά εναντίον της Daily Mail για ένα δυσφημιστικό άρθρο, στο κείμενο της αγωγής έκανε λόγο για «μια μοναδική ευκαιρία ζωής» να αποκομίσει εκατομμύρια από τη θέση της ως πρώτη κυρία. Τότε η δήλωση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις, θεωρήθηκε ένδειξη ωμής εμπορευματοποίησης ενός ρόλου που υποτίθεται ότι υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Όμως η σημερινή πραγματικότητα δείχνει ότι η Μελάνια όχι μόνο δεν απέφυγε τον πειρασμό, αλλά οικοδόμησε ολόκληρη στρατηγική γύρω από αυτό.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το 2025 συμφώνησε να αναλάβει την εκτελεστική παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ για τη ζωή της στο Amazon Prime, με το συμβόλαιο να αγγίζει τα 28 εκατομμύρια δολάρια. Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε από πολλούς ως μια ακόμη προσπάθεια του Τζεφ Μπέζος να βελτιώσει τις σχέσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, η Μελάνια έχει εισέλθει δυναμικά και στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, λανσάροντας το δικό της meme coin με την ονομασία $Melania, μια πρωτοβουλία που συνοδεύτηκε από θόρυβο αλλά και κέρδη. Το προσωπικό της site πουλάει κοσμήματα με το σήμα της «Love and Freedom» για 75 δολάρια, στολίδια για τα Χριστούγεννα στα 90 δολάρια, ακόμη και υπογεγραμμένα αντίτυπα των απομνημονευμάτων της για 150 δολάρια. Η ίδια πουλάει την υπογραφή της σαν συλλεκτικό αντικείμενο, αδιαφορώντας για τον συμβολισμό μιας θέσης που στο παρελθόν συνδεόταν με φιλανθρωπία και διακριτικότητα.

Η Μελάνια εμπορεύεται το αφήγημά της

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι η Μελάνια δεν περίμενε να αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για να ξεκινήσει τη δική της επιχείρηση προβολής. Εκεί όπου η Χίλαρι Κλίντον, για παράδειγμα, καθόταν ώρες σε αποθήκες της Costco υπογράφοντας αντίτυπα του βιβλίου της μετά τη θητεία του συζύγου της, η Μελάνια εμπορεύεται το αφήγημά της ενόσω ακόμη παίζει τον ρόλο της πρώτης κυρίας. Η αντίθεση είναι εντυπωσιακή και αποκαλύπτει μια βαθιά αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ο Λευκός Οίκος αντιμετωπίζεται από τους ίδιους τους ενοίκους του.

Η εμπορική δραστηριότητα της Μελάνιας έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων για θέματα δεοντολογίας. Αναλυτές μιλούν για επικίνδυνες συγκρούσεις συμφερόντων, καθώς όσοι αγοράζουν προϊόντα ή πληρώνουν εισιτήρια για να την ακούσουν σε ομιλίες, συχνά επιδιώκουν κάτι περισσότερο από ένα απλό αναμνηστικό: μια πρόσβαση στον ίδιο τον πρόεδρο. Σε ένα περιβάλλον όπου η διαπλοκή πολιτικής και επιχειρήσεων αποτελεί διαχρονικό ζήτημα, η απροκάλυπτη εμπορευματοποίηση της πρώτης κυρίας προκαλεί εύλογες ανησυχίες.

Για τη Μελάνια, βέβαια, όλα αυτά είναι μέρος της στρατηγικής της προσωπικής της ανεξαρτησίας. Οι επικριτές λένε πως λειτουργεί σαν μια influencer με το κύρος του Λευκού Οίκου. Οι υποστηρικτές απαντούν πως πρόκειται για μια γυναίκα που αξιοποίησε με έξυπνο τρόπο την παγκόσμια αναγνωρισιμότητά της και που δεν έχει λόγο να ζητά συγγνώμη για την επιτυχία της. Όπως και να έχει, η Μελάνια κατόρθωσε μέσα σε λίγα χρόνια να χτίσει μια προσωπική περιουσία που ξεπερνά κάθε προηγούμενο για πρώτη κυρία.

Η προσωπική της ιστορία και η δημόσια εικόνα της

Η προσωπική της ιστορία παίζει κι αυτή τον ρόλο της στη δημόσια εικόνα. Η μετανάστρια από τη Σλοβενία που έφτασε στη Νέα Υόρκη με ελάχιστα, που πάλευε να εδραιωθεί στον χώρο του μόντελινγκ, έγινε η γυναίκα ενός δισεκατομμυριούχου, η πρώτη κυρία των ΗΠΑ και τώρα μια επιχειρηματίας που διαχειρίζεται την εικόνα της σαν brand. Η μετάβαση αυτή συνδυάζει το αμερικανικό όνειρο με την αμερικανική κυνικότητα: ό,τι μπορεί να πουληθεί, θα πουληθεί.

Είναι χαρακτηριστικό πως ακόμη και στις επίσημες επισκέψεις της στο εξωτερικό, το βλέμμα πολλών στρέφεται όχι μόνο στο τι φοράει ή στο τι λέει, αλλά και στο πώς θα κεφαλαιοποιήσει τη δημοσιότητα. Όταν θα συναντήσει την Πριγκίπισσα της Ουαλίας για μια απλή επίσκεψη σε προσκοπικό πρόγραμμα, οι κυνικοί σχολιαστές αναρωτιούνται ήδη αν θα υπάρξει σχετικό προϊόν ή memorabilia στην ιστοσελίδα της. Η ειρωνεία είναι ότι η Μελάνια φαίνεται να απολαμβάνει αυτόν τον ρόλο, δείχνοντας πως δεν την απασχολεί πια η εικόνα της «σιωπηλής, αινιγματικής» συζύγου, αλλά εκείνη της δυναμικής επιχειρηματία.

Η πορεία της Μελάνιας αντικατοπτρίζει και μια γενικότερη μετατόπιση στην πολιτική κουλτούρα. Οι πρώτες κυρίες από την εποχή της Τζάκι Κένεντι μέχρι τη Μισέλ Ομπάμα επιδίωκαν να αφήσουν παρακαταθήκη μέσα από κοινωνικές πρωτοβουλίες, φιλανθρωπικά έργα ή καμπάνιες ευαισθητοποίησης. Η Μελάνια, αντίθετα, μοιάζει να εστιάζει στο πώς θα αφήσει πίσω της μια οικονομική αυτοκρατορία. Ίσως γι’ αυτό και ορισμένοι υποστηρίζουν ότι δεν είναι απλώς η πιο πλούσια πρώτη κυρία στην ιστορία των ΗΠΑ, αλλά και εκείνη που επανακαθόρισε τον ρόλο σε βαθμό που δύσκολα θα αντιστραφεί.

Όλα αυτά γεννούν ερωτήματα για το πώς θα αντιμετωπίζονται στο μέλλον οι σύντροφοι προέδρων και πρόεδρες. Αν η Μελάνια αποδειχθεί παράδειγμα προς μίμηση, ίσως ο ρόλος του/της συζύγου στον Λευκό Οίκο πάψει να είναι μια ηθική υποχρέωση και μετατραπεί σε μια πλατφόρμα εμπορικής εκμετάλλευσης. Αν όμως οι αντιδράσεις ενταθούν, μπορεί η ιστορία να τη θυμάται όχι ως μια πρωτοπόρο επιχειρηματία, αλλά ως μια φιγούρα που έθεσε σε δοκιμασία τα όρια της αξιοπρέπειας του θεσμού.

Σε κάθε περίπτωση, η Μελάνια Τραμπ έχει ήδη καταφέρει να γίνει κάτι που καμία άλλη πρώτη κυρία δεν κατάφερε πριν: η πλουσιότερη. Κι αυτό από μόνο του λέει πολλά για την εποχή μας, όπου η πολιτική, το θέαμα και το χρήμα δεν ξεχωρίζουν πια με σαφήνεια, αλλά συνυπάρχουν σε ένα συνεχές παιχνίδι εικόνας και δύναμης.

