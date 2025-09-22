Κύμα αναγνωρίσεων της Παλαιστίνης ενόψει της Συνόδου του ΟΗΕ – Η ισραηλινή αντίδραση

Στην έδρα του ΟΗΕ, μεταφέρεται η αντιπαράθεση που έχει προκληθεί από το κύμα αναγνωρίσεων του Παλαιστινιακού κράτους, καθώς σήμερα θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη σύνοδος για τη λύση των δύο κρατών

Στην Σύνοδο, στην οποία θα προεδρεύσουν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία, αναμένεται να ανακοινωθούν και άλλες αναγνωρίσεις του κράτους της Παλαιστίνης.

Το Ισραήλ απορρίπτει τη διάσκεψη της Νέας Υόρκης ως «τσίρκο» και έχει υποσχεθεί να απαντήσει στο κύμα αναγνωρίσεων που ανακοινώθηκε την παραμονή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος, Αμπάς, ο οποίος θα εμφανιστεί μέσω βιντεοκλήσης, καθώς του έχει παγορευθεί η είσοδος στης ΗΠΑ, έκανε λόγο την Κυριακή για «ένα βήμα προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Ποιοι αναμένεται να αναγνωρίσουν σήμερα το Παλαιστινιακό κράτος

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, ο Καναδάς και η Πορτογαλία αναγνώρισαν επίσημα το παλαιστινιακό κράτος την Κυριακή.

Στη διάσκεψη του ΟΗΕ που συνδιοργανώνουν ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν και ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν αργότερα σήμερα, αναμένεται να αναγνωρίσουν επίσημα το παλαιστινιακό κράτος και άλλες χώρες. Οι χώρες αυτές είναι:

Γαλλία Λουξεμβούργο Ανδόρα Σαν Μαρίνο Μάλτα Βέλγιο

Περισσότερα από τα τρία τέταρτα των 193 μελών του ΟΗΕ έχουν ήδη αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος.

Μεταξύ αυτών που δεν το έχουν αναγνωρίσει είναι οι ΗΠΑ, το Ισραήλ, η Ιταλία και η Γερμανία.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Κρίστοφερ Λούξον δήλωσε ότι το εξετάζουν, αλλά η απόφαση δεν θα ανακοινωθεί πριν από αυτή την εβδομάδα.

Μακρόν: «Η αναγνώριση είναι ο μόνος τρόπος για να βρεθεί πολιτική λύση»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι «η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους σήμερα είναι ο μόνος τρόπος για να δοθεί πολιτική λύση σε μια κατάσταση που πρέπει να σταματήσει».

Ο Μακρόν δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο CBS News, συνεργάτη του BBC, ότι η αναγνώριση είναι η αρχή μιας πολιτικής διαδικασίας, προσθέτοντας ότι αμέσως μετά αναμένει την κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και την αποκατάσταση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Ο Μακρόν δήλωσε επίσης ότι η έκκλησή του για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους και οι αντιρρήσεις του για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα δεν είναι αντισημιτικές.

Στην συνέντευξη, ο Μακρόν δήλωσε επίσης ότι ήταν ανάρμοστο εκ μέρους του πρέσβη των ΗΠΑ στη Γαλλία, Τσαρλς Κούσνερ – ο γιος του οποίου είναι παντρεμένος με την κόρη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα – να τον κατηγορήσει δημοσίως ότι δεν κάνει αρκετά για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού στη Γαλλία.

Νετανιάχου: Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος – Ανταμοιβή στην τρομοκρατία

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Κυριακή ότι δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που απευθύνει στους δυτικούς ηγέτες οι οποίοι αναγνώρισαν νωρίτερα σήμερα αυτό το κράτος.

«Έχω ένα σαφές μήνυμα για τους ηγέτες που αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος μετά τη φρικτή σφαγή της 7ης Οκτωβρίου: Pροσφέρετε τεράστια ανταμοιβή στην τρομοκρατία», δήλωσε ο Νετανιάχου στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

«Έχω και ένα άλλο μήνυμα για εσάς: αυτό δεν θα συμβεί. Κανένα παλαιστινιακό κράτος δεν θα ιδρυθεί δυτικά του ποταμού Ιορδάνη», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η απάντηση του Ισραήλ θα ανακοινωθεί όταν επιστρέψει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

