Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

«Κλείδωσε» η ώρα της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν την Tρίτη στη Νέα Υόρκη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η συνάντηση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 14.00 (ώρα Νέας Υόρκης), σύμφωνα με σχετική ενημέρωση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα συζητηθούν διμερή και περιφερειακά ζητήματα, προστίθεται.

Αναφέρεται πως η σύνθεση θα είναι 1+ 2, δηλαδή οι δύο ηγέτες, οι Υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι των δύο χωρών Μίλτος Νικολαΐδης και Τσαγατάι Κιλίτς.

Η συνάντηση θα λάβει χώρα στο Σπίτι της Τουρκίας. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στον ΟΗΕ σε χώρο που είχε υποδείξει η ελληνική πλευρά.

ΚΥΠΕ

Tags

ΡΕΤΖΕΠ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited