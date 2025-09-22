«Κλείδωσε» η ώρα της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν την Tρίτη στη Νέα Υόρκη

Η συνάντηση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 14.00 (ώρα Νέας Υόρκης), σύμφωνα με σχετική ενημέρωση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα συζητηθούν διμερή και περιφερειακά ζητήματα, προστίθεται.

Αναφέρεται πως η σύνθεση θα είναι 1+ 2, δηλαδή οι δύο ηγέτες, οι Υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι των δύο χωρών Μίλτος Νικολαΐδης και Τσαγατάι Κιλίτς.

Η συνάντηση θα λάβει χώρα στο Σπίτι της Τουρκίας. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στον ΟΗΕ σε χώρο που είχε υποδείξει η ελληνική πλευρά.

ΚΥΠΕ