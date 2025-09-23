Εντείνονται οι συγκρούσεις και οι επιθέσεις drones στο ουκρανικό μέτωπο - Επαφές Ζελένσκι για στρατιωτική υποστήριξη από τις ΗΠΑ

Τις τελευταίες ώρες στο ουκρανικό μέτωπο σημειώθηκαν η κατάληψη ουκρανικού οικισμού από ρωσικές δυνάμεις, μαζική επιδρομή drones σε ρωσικό έδαφος και επαφές του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με απεσταλμένο των ΗΠΑ για εξοπλιστική υποστήριξη.

Αμφισβητεί τη ρωσική προέλαση στο Καλίνιφσκε το Κίεβο

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πως δυνάμεις του κατέλαβαν τον οικισμό Καλίνιφσκε στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ της νοτιοανατολικής Ουκρανίας.

Ωστόσο, εκπρόσωπος των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων διέψευσε τη συγκεκριμένη αναφορά, υπογραμμίζοντας ότι η προώθηση των ρωσικών στρατευμάτων στην περιοχή είναι μικρότερη από ό,τι ισχυρίζεται η Μόσχα. Ο ουκρανικός στρατός φέρεται να έχει εξαπολύσει αντεπίθεση σε τμήμα της περιφέρειας Ντονέτσκ, όπου μαίνονται οι συγκρούσεις.

Αντεπιθέσεις Ουκρανών στην περιφέρεια Ντονέτσκ

Τριάμισι χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι δυνάμεις της Μόσχας ελέγχουν περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας. Η Ρωσία έχει ανακοινώσει την προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών περιφερειών - Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια - παρότι τα στρατεύματά της δεν τις ελέγχουν πλήρως.

Μαζική κατάρριψη ουκρανικών drones σε Μόσχα και Κριμαία

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε χθες Δευτέρα 21 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, καθώς και δεκάδες άλλα στην προσαρτημένη χερσόνησο της Κριμαίας και σε άλλες περιφέρειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram πως 21 drones που κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα καταρρίφθηκαν σε διάστημα έξι ωρών, συμπληρώνοντας πως εμπειρογνώμονες εξετάζουν τα συντρίμμια των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Πυρκαγιές και επιπτώσεις από τα συντρίμμια drone

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ενημέρωσε πως συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 81 ουκρανικά drones σε διάστημα οκτώ ωρών, κυρίως σε περιφέρειες στο κεντρικό και νότιο τμήμα της χώρας.

Ο Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ, ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Σεβαστούπολης στη χερσόνησο της Κριμαίας, δήλωσε πως τουλάχιστον έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν στην περιοχή. Συμπλήρωσε πως εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών προκλήθηκε πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε.

Στην περιφέρεια Τούλα της κεντρικής Ρωσίας αναφέρθηκε επίσης κατάρριψη τριών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές.

Συνάντηση Ζελένσκι με απεσταλμένο των ΗΠΑ για στρατιωτική ενίσχυση

Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε χθες ότι συζήτησε τις προμήθειες όπλων από τις ΗΠΑ, τα οποία η Ουκρανία είχε προτείνει στην Ουάσινγκτον, με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Κιθ Κέλογκ.

«Τον ενημέρωσα για την κατάσταση στο μέτωπο και τα αποτελέσματα της επιχείρησης αντεπίθεσης κοντά στη Ντομπροπίλια και το Ποκρόβσκ. Παράλληλα, συζητήσαμε και την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ και ΑΠΕ - ΜΠΕ