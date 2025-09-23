ΠΟΥ κατά Τραμπ: Η χρήση παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν συνδέεται με τον αυτισμό

Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του αυτισμού και η αξία των εμβολίων που σώζουν ζωές δεν πρέπει να τίθεται σε αμφισβήτηση, δήλωσε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

«Τα στοιχεία δεν παραπέμπουν» σε σύνδεση, δήλωσε ο Ταρίκ Γιασέρεβιτς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη.

«Γνωρίζουμε ότι τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό. Τα εμβόλια, όπως έχω πει, σώζουν αναρίθμητες ζωές. Αυτό είναι κάτι που έχει αποδείξει η επιστήμη και τα θέματα αυτά δεν πρέπει να τίθενται σε αμφισβήτηση», πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε τον αυτισμό με τη χρήση του δημοφιλούς στις ΗΠΑ αναλγητικού Tylenol κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η σύνδεση έγινε αυθαίρετα και δεν βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων: Ασφαλής η χρήση παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε, επίσης, ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν εντοπίζουν σύνδεση ανάμεσα στη χρήση της παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και τον αυτισμό.

Ο Οργανισμός τονίζει ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που να υπαγορεύουν αλλαγές στις ισχύουσες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης σχετικά με τη χρήση της παρακεταμόλης.

Ο EMA επαναλαμβάνει ότι η παρακεταμόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης στη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, για το συντομότερο κατά το δυνατόν χρονικό διάστημα και με τη μικρότερη δυνατή συχνότητα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε τον αυτισμό με τη χρήση του δημοφιλούς στις ΗΠΑ αναλγητικού Tylenol κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η σύνδεση έγινε αυθαίρετα και δεν βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα.

Αντιδράσεις από τους ειδικούς για τον Τραμπ που συνέδεσε τον αυτισμό με την παρακεταμόλη στην κύηση

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε τον περιορισμό της παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη λόγω αμφιλεγόμενης σύνδεσης με το φάσμα του αυτισμού, προκαλώντας την αντίδραση των ειδικών οι οποίοι εξηγούν πως η παρακεταμόλη παραμένει ασφαλής όταν χρησιμοποιείται σωστά.

«Σύντομα, οι γιατροί στις ΗΠΑ θα συμβουλεύονται να μην συνταγογραφούν το παυσίπονο Tylenol στις έγκυες», είπε συγκεκριμένα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος μια αμφιλεγόμενη συσχέτιση μεταξύ του φαρμάκου και του φάσματος του αυτισμού.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε την ανακοίνωση τη Δευτέρα στο Οβάλ Γραφείο, μαζί με τον Υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, τον Επίτροπο του FDA, Δρ. Μάρτι Μακάρι, τον Διευθυντή των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας, Δρ. Τζέι Μπατατσάρια, και τον Διοικητή των Κέντρων Υγειονομικής Περίθαλψης και Υπηρεσιών Medicare & Medicaid, Δρ. Μεχμέτ Οζ.. Οι ανακοινώσεις αυτές είχαν ήδη προαναγγελθεί στην κηδεία του Charlie Kirk την Κυριακή.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι η λήψη παρακεταμόλης, το κύριο συστατικό του Tylenol, επίσης γνωστό στις ΗΠΑ ως ακεταμινοφαίνη, «δεν είναι καλή» και ότι οι έγκυες γυναίκες θα πρέπει να το παίρνουν μόνο σε περιπτώσεις σοβαρού πυρετού.

Όσον αφορά το επιστημονικό υπόβαθρο, υπάρχουν κάποιες μελέτες που έχουν δείξει σύνδεση μεταξύ της χρήσης του Tylenol κατά την εγκυμοσύνη και το φάσμα του αυτισμού, όμως αυτά τα ευρήματα είναι ασυνεπή και μη οριστικά. Η εταιρεία που κατασκευάζει το Tylenol, η Kenvue, έχει υπερασπιστεί τη χρήση του φαρμάκου σε έγκυες γυναίκες.

Σε δήλωση εκπροσώπων της εταιρείας προς το BBC, ανέφεραν: «Πιστεύουμε ότι η ανεξάρτητη και έγκυρη επιστήμη δείχνει ξεκάθαρα ότι η λήψη παρακεταμόλης δεν προκαλεί το φάσμα του αυτισμού. Διαφωνούμε έντονα με οποιαδήποτε αντίθετη πρόταση και ανησυχούμε βαθιά για τον κίνδυνο για την υγεία που αυτό ενέχει για τις μέλλουσες μητέρες».

Η παρακεταμόλη -το ενεργό συστατικό του φαρμάκου Tylenol- είναι η ασφαλέστερη επιλογή παυσίπονου για τις έγκυες γυναίκες, πρόσθεσαν, και χωρίς αυτήν, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν έναν επικίνδυνο συμβιβασμό μεταξύ της αντιμετώπισης καταστάσεων όπως ο πυρετός ή της χρήσης πιο επικίνδυνων εναλλακτικών.

Η εταιρεία δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι είχε συμμετάσχει σε μια «επιστημονική συνομιλία» σχετικά με το θέμα με αξιωματούχους του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ και προέτρεψε τις έγκυες γυναίκες να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πριν λάβουν οποιοδήποτε φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή.

Τα συμπεράσματα των επιστημονικών μελετών

Ο Τραμπ τη Δευτέρα χαρακτήρισε την αύξηση των αναφερόμενων περιπτώσεων φάσματος αυτισμού ως «τρομερή κρίση». Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποίησαν ότι η αναζήτηση των αιτίων του φάσματος αυτισμού -ενός πολύπλοκου συνδρόμου που ερευνάται εδώ και δεκαετίες- δεν θα είναι απλή υπόθεση.

Η ευρέως διαδεδομένη άποψη των ερευνητών είναι ότι δεν υπάρχει μία μοναδική αιτία για τον αυτισμό, ο οποίος θεωρείται αποτέλεσμα ενός σύνθετου συνδυασμού γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων.

Διαφορετικές μελέτες έχουν εξετάσει τη σχέση μεταξύ της χρήσης της παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της ανάπτυξης του φάσματος του αυτισμού στα παιδιά, εντούτοις οι ειδικοί λένε ότι η επιστημονική βάση αυτής της θεωρίας δεν είναι αποδεδειγμένη επαρκώς.

Μια μελέτη του 2024 που δημοσιεύθηκε στο JAMA εξέτασε περισσότερα από 2 εκατομμύρια παιδιά που γεννήθηκαν στη Σουηδία μεταξύ 1995 και 2019, από τα οποία περίπου 185.000 γεννήθηκαν από μητέρες που έλαβαν παρακεταμόλη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Η μελέτη συνέκρινε τα ποσοστά αυτισμού μεταξύ αυτών των παιδιών με τα αδέλφια τους και με παιδιά που δεν είχαν εκτεθεί, και διαπίστωσε ότι η χρήση της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης δεν συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αυτισμού, διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας ή άλλων νευροαναπτυξιακών διαταραχών.

Επιπλέον, μια μετα-ανάλυση που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο στο περιοδικό BMC Environmental Health εξέτασε 46 μελέτες σχετικά με τη χρήση παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και τις νευροαναπτυξιακές διαταραχές στα παιδιά. Έξι από τις μελέτες εξέτασαν συγκεκριμένα την παρακεταμόλης και τον αυτισμό.

Συνολικά, η ανάλυση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχαν «ισχυρές ενδείξεις συσχέτισης» μεταξύ της λήψης της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της ανάπτυξης του φάσματος αυτισμού στα παιδιά, αλλά οι συγγραφείς προειδοποιούν ότι η μελέτη τους μπορεί να δείξει μόνο συσχετίσεις και όχι ότι η παρακεταμόλης προκαλεί τη νευροαναπτυξιακή διαταραχή.

«Συνιστούμε τη συνετή χρήση της παρακεταμόλης- τη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, τη συντομότερη διάρκεια – υπό ιατρική καθοδήγηση, προσαρμοσμένη στις ατομικές εκτιμήσεις κινδύνου-οφέλους, αντί για έναν ευρύ περιορισμό», έγραψαν οι ερευνητές.

Τι λένε οι ειδικοί

Ο Δρ Peter Hotez, παιδίατρος και συνδιευθυντής του Κέντρου Ανάπτυξης Εμβολίων στο Texas Children’s Hospital, δήλωσε ότι τα δημοσιευμένα στοιχεία σχετικά με τη σχέση μεταξύ της παρακεταμόλης και του αυτισμού «δεν είναι ιδιαίτερα πειστικά».

«Μπορούμε να εξηγήσουμε σχεδόν όλες τις διαταραχές του φάσματος του αυτισμού μέσω των γονιδίων του αυτισμού. Ωστόσο, ορισμένοι περιβαλλοντικοί παράγοντες κατά την πρώιμη εγκυμοσύνη παίζουν επίσης ρόλο, καθώς αλληλεπιδρούν με τα γονίδια του αυτισμού», έγραψε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή.

Η Δρ. Monique Botha, καθηγήτρια κοινωνικής και αναπτυξιακής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ντέρχαμ συμφωνεί: «Δεν υπάρχουν ισχυρά στοιχεία ή πειστικές μελέτες που να υποδεικνύουν οποιαδήποτε αιτιακή σχέση».

Η Δρ Botha πρόσθεσε ότι η ανακούφιση από τον πόνο για τις έγκυες γυναίκες είναι «απογοητευτικά περιορισμένη», με το Tylenol να αποτελεί μία από τις λίγες ασφαλείς επιλογές για τον πληθυσμό αυτό.

Ειδοποίηση από τον FDA

Κατά την ανακοίνωση τη Δευτέρα, ο Κένεντι δήλωσε ότι ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) θα εκδώσει ειδοποίηση προς τους γιατρούς σχετικά με αυτό που περιέγραψε ως πιθανό κίνδυνο λήψης του φαρμάκου Tylenol κατά την εγκυμοσύνη.

Όπως ανέφερε, ο FDA θα ξεκινήσει επίσης τη διαδικασία για αλλαγή της ετικέτας ασφάλειας του φαρμάκου και θα ξεκινήσει καμπάνια δημόσιας υγείας για την ενημέρωση του κοινού.

Αναφορικά με τις φαρμακευτικές επιλογές ως θεραπεία σε παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, ο Υπουργός Υγείας των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι ο FDA σύντομα θα εγκρίνει τη λευκοβορίνη, γνωστή και ως φυλλινικό ασβέστιο -παράγωγο του φυλλικού οξέος- ένα φάρμακο δεκαετιών που παραδοσιακά χρησιμοποιείται για την προστασία ασθενών με καρκίνο από την τοξικότητα της χημειοθεραπείας.

Ο Επίτροπος του FDA, Μάρτι Μακάρι, από την πλευρά του δήλωσε ότι η έγκριση θα βασιστεί σε έρευνα που, όπως είπε, υποδηλώνει ότι το φάρμακο μπορεί να βοηθήσει παιδιά στο φάσμα που έχουν έλλειψη φυλλικού οξέος (μια μορφή βιταμίνης B) να βελτιώσουν την προφορική τους επικοινωνία.

Εν τω μεταξύ, σημειώνεται ότι τα συμπληρώματα φυλλικού οξέος συνιστώνται ήδη εδώ και δεκαετίες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης για την πρόληψη νευρικών ανωμαλιών, όπως η δισχιδής ράχη, στα βρέφη.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ