Τέλος συναγερμού στη Δανία: Απομακρύνθηκαν τα drones από τον εναέριο χώρο του αεροδρομίου Άλμποργκ

Το αεροδρόμιο του Άλμποργκν ανέστειλε τη λειτουργία του το βράδυ της Τετάρτης

Η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης ότι τα μη τακτοποιημένα droneς που είχαν εντοπιστεί νωρίς το βράδυ της Τετάρτης στη Γιουτλάνδη δεν βρίσκονται πλέον στον εναέριο χώρο πάνω από το αεροδρόμιο του Άλμποργκ.

Το αεροδρόμιο του Άλμποργκ στη βόρεια Δανία, το οποίο χρησιμοποιείται τόσο για εμπορικές όσο και για στρατιωτικές πτήσεις, ανέστειλε τη λειτουργία του το βράδυ της Τετάρτης, έπειτα από επαναλαμβανόμενες θεάσεις drones στον εναέριο χώρο, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Το περιστατικό έρχεται μόλις δύο ημέρες μετά το κλείσιμο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών.

Η αστυνομία της νότιας Γιουτλάνδης ανακοίνωσε ότι παρόμοιες θεάσεις drones καταγράφηκαν και κοντά στα αεροδρόμια των πόλεων Έσμπιεργκ, Σόντερμποργκ και Σκρίντστρουπ, όπου εδρεύει και η βάση Fighter Wing Skrydstrup, έδρα των μαχητικών F-16 και F-35 της Δανίας.

Πηγή: Reuters

