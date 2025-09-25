Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ισραήλ: Συνελήφθη άνδρας που απειλούσε να σκοτώσει τον Νετανιάχου

Ο άνδρας συνελήφθη και σήμερα αναμένεται να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Έναν άνδρα που απειλούσε να δολοφονήσει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου συνέλαβε σήμερα Πέμπτη 25/9 η ισραηλινή αστυνομία.

Η αστυνομία σημείωσε ότι ακριβώς πριν να αρχίσουν οι εορτασμοί για την Εβραϊκή Πρωτοχρονιά τη Δευτέρα το βράδυ, ένας άνδρας ηλικίας γύρω στα σαράντα από την πόλη Κιριάτ Γκατ στο νότιο Ισραήλ μπήκε μέσα στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και είπε ότι θα σκοτώσει τον Νετανιάχου.

«Ο ύποπτος είπε στους αστυνομικούς ότι σχεδίαζε να αγοράσει πυροβόλο όπλο και να πυροβολήσει τον πρωθυπουργό τρεις φορές», πρόσθεσε η αστυνομία.

Ο άνδρας συνελήφθη και σήμερα αναμένεται να του απαγγελθούν κατηγορίες. Η αστυνομία σκοπεύει να συνεχίσει την κράτησή του ως την ολοκλήρωση της νομικής διαδικασίας. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μείωση της δημόσιας υποστήριξης προς τον Νετανιάχου για τον διάρκειας σχεδόν δύο ετών πόλεμο στη Γάζα κατά των μαχητών της Χαμάς, ο οποίος εγείρει φόβους ότι το Ισραήλ θα απομονωθεί περισσότερο παγκοσμίως.

Στη Γάζα μαχητές της Χαμάς εξακολουθούν να κρατούν 48 ομήρους, οι 20 από τους οποίους πιστεύεται ότι είναι ακόμη ζωντανοί, και οι οικογένειές τους ζητούν από την ισραηλινή κυβέρνηση να συνάψει συμφωνία, η οποία θα τους φέρει πίσω.

CNN.GR

