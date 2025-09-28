Κίνα: Εγκαίνια για την ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο - Εννιά φορές πιο ψηλή από του Σαν Φρανσίσκο

Στην κυκλοφορία δόθηκε την Κυριακή (28/9) η ψηλότερη και πιο εντυπωσιακή γέφυρα στον κόσμο που κατασκευάστηκε στην επαρχία Γκουιζού της νοτιοδυτικής Κίνας.

Η κατασκευή της, που έγινε πάνω από ένα φαράγγι, διήρκησε τρία χρόνια.

Η γέφυρα υψώνεται 625 μέτρα πάνω από τον ποταμό Μπειπάν και είναι σχεδόν εννέα φορές ψηλότερη από τη γέφυρα Golden Gate του Σαν Φρανσίσκο.

Τα τελευταία χρόνια, η Γκουιζού, μία από τις λιγότερο ανεπτυγμένες επαρχίες της Κίνας, έχει κατασκευάσει πάνω από 30.000 γέφυρες.

Πηγή: cnn.gr