Airbnb, Booking και TripAdvisor στη λίστα του ΟΗΕ για ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη

Μια αναφορά που προκαλεί διεθνείς αντιδράσεις έδωσε στη δημοσιότητα το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, φέρνοντας στο φως τους επιχειρηματικούς δεσμούς δεκάδων πολυεθνικών με τους ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη.

Η έκθεση, που επικαιροποιήθηκε για πρώτη φορά μετά το 2023, αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο εταιρειών-κολοσσών του τουρισμού και της βιομηχανίας σε μια περιοχή που το Διεθνές Δικαστήριο έχει χαρακτηρίσει ως κατεχόμενη, αλλά το Ισραήλ θεωρεί «διαφιλονικούμενη».

158 εταιρείες στη λίστα του ΟΗΕ

Σύμφωνα με την έκθεση, 158 εταιρείες εμφανίζονται να έχουν άμεση ή έμμεση παρουσία σε ισραηλινούς εποικισμούς, αναφέρει σε ρεπορτάζ του το Reuters.

Ανάμεσά τους γνωστά ονόματα του τουριστικού κλάδου, όπως οι Airbnb, Booking.com, Expedia και TripAdvisor.

Οι εταιρείες αυτές προσφέρουν καταλύματα ή υπηρεσίες που σχετίζονται με περιοχές οι οποίες, βάσει του διεθνούς δικαίου, θεωρούνται παράνομες.

Η βάση δεδομένων εμπλουτίστηκε με 68 νέες καταχωρίσεις από το 2023, ενώ επτά εταιρείες αφαιρέθηκαν, καθώς δεν βρέθηκαν πλέον επαρκείς ενδείξεις εμπλοκής τους.

Από τον τουρισμό στη βαριά βιομηχανία

Δεν είναι μόνο ο τουριστικός κλάδος. Μεταξύ των νέων ονομάτων συγκαταλέγεται η γερμανική τσιμεντοβιομηχανία Heidelberg Materials AG, η οποία πάντως δήλωσε ότι δεν έχει πλέον δραστηριότητα σε παλαιστινιακά εδάφη.

Η πλειονότητα των νέων εγγραφών αφορά εταιρείες με έδρα στο Ισραήλ.

Οι αντιδράσεις των εταιρειών

Η Expedia, απαντώντας στις κατηγορίες, υποστήριξε πως οι καταχωρίσεις καταλυμάτων σε διαφιλονικούμενες περιοχές είναι σαφώς επισημασμένες και συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο και τα πρότυπα του ΟΗΕ.

Αντιθέτως, άλλες τουριστικές πλατφόρμες δεν απάντησαν άμεσα στα αιτήματα για σχόλιο.

Η ισραηλινή θέση

Το Ισραήλ απορρίπτει το πόρισμα του ΟΗΕ, επικαλούμενο ιστορικούς και θρησκευτικούς δεσμούς με τη Δυτική Όχθη.

Το υπουργείο Εξωτερικών στη Γενεύη χαρακτήρισε τη βάση δεδομένων «μαύρη λίστα» που στοχοποιεί επιχειρήσεις χωρίς να παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει γενική απαγόρευση οικονομικής δραστηριότητας σε περιοχές συγκρούσεων.

Το διακύβευμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Η βάση δεδομένων του ΟΗΕ εστιάζει σε δέκα κατηγορίες δραστηριοτήτων που εγείρουν ανησυχίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η εκμετάλλευση φυσικών πόρων και η ανάπτυξη τουριστικών υποδομών σε κατεχόμενες περιοχές.

Η δημοσιοποίηση αυτών των στοιχείων ασκεί πίεση σε διεθνείς επιχειρήσεις να επανεξετάσουν τις συνεργασίες τους και να διασφαλίσουν ότι δεν συμβάλλουν σε παραβιάσεις.

Πηγή: ot.gr