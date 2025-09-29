Σχέδιο Τραμπ για Γάζα: Καταρινή εφημερίδα παρουσιάζει αλλαγές που ζήτησαν οι Άραβες ηγέτες - Τι ζητούν

Η καταρινής ιδιοκτησίας εφημερίδα Αλ-Άραμπι Αλ-Ζιαντίτ, η οποία εκδίδεται στο Λονδίνο και θεωρείται ότι διατηρεί σημαντική πρόσβαση στον Εμίρη του Κατάρ μέσω του εκδότη της, παρουσιάζει σήμερα «τις αλλαγές που ζήτησαν οι Άραβες ηγέτες στη συνάντησή τους με τον Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη Τρίτη», όπως η εφημερίδα υποστηρίζει, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί ή διαψευστεί το δημοσίευμα.

Εάν πάντως το δημοσίευμα ευσταθεί, τότε οι πιθανότητες έγκρισης του σχεδίου Τραμπ από το Ισραήλ μειώνονται σημαντικά, καθώς εκτιμάται ότι πολύ δύσκολα θα δεχθεί το εβραϊκό κράτος τις αλλαγές αυτές ενώ θα καταθέσει και εκείνο δικά του αιτήματα για τροποποιήσεις στο σχέδιο.

Όπως αναφέρεται, οι Άραβες προτείνουν, πρώτον, τη σταδιακή και πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας και την ανάπτυξη των διεθνών (αραβικών κυρίως) δυνάμεων στα σύνορά της με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, αντί στο εσωτερικό της Λωρίδας, όπως προβλέπεται στο αμερικανικό σχέδιο.

Δεύτερον, ζητούν τη σύσταση μιας τεχνοκρατική Παλαιστινιακή Κυβέρνηση στη Γάζα, αντί για μια διεθνή Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση θα διατηρήσει τους δεσμούς με την Παλαιστινιακή Αρχή. Αντίθετα δε με το Σχέδιο Τραμπ και την πρόταση Μπλερ, η πρόνοια για διεθνές εποπτικό συμβούλιο στη Λωρίδα, τροποποιείται έτσι που το Σώμα να μην έχει άμεσες κυβερνητικές εξουσίες όπως είχε προταθεί προηγουμένως, αλλά να λειτουργεί μόνο ως εποπτικό όργανο. Η δε διαχείριση να είναι πλήρως παλαιστινιακή.

Τρίτον, όσον αφορά τη Χαμάς, οι Άραβες αποδέχονται ότι δεν θα έχει κανένα ρόλο στη διοίκηση της Λωρίδας μετά το τέλος του πολέμου. Ωστόσο, ζητούν αλλαγές με βάση τις οποίες η οργάνωση «θα καταθέσει τα όπλα της», σε αντικατάσταση της πρόνοιας για αφοπλισμό της στο σχέδιο Τραμπ.

Οι αλλαγές αυτές θεωρείται πως ξεπερνούν κατά πολύ τις κόκκινες γραμμές του Ισραήλ.

Συν τοις άλλοις, και το Κατάρ στο οποίο οι Αμερικανοί φέρονται να ασκούν ισχυρές πιέσεις για να επανέλθει στη θέση του διαπραγματευτή, από την οποία είχε αποχωρήσει μετά την ισραηλινή επίθεση, θέτει ως όρο δημόσια και επίσημη συγγνώμη αλλά και δέσμευση από το Ισραήλ να μην επαναλάβει τέτοια επίθεση στο μέλλον.

Με αυτά τα αιτήματα - ειδικά το ζήτημα της Χαμάς και των ξένων δυνάμεων αλλά και με δεδομένο ότι αυτά κατατέθηκαν μετά και την υπόσχεση του Τραμπ ότι δεν θα υπάρξει προσάρτηση είτε της Γάζας είτε της Δυτική Όχθης - ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, είναι αμφίβολο εάν θα είναι διατεθειμένος να υποχωρήσει, όπως ο ίδιος άλλωστε επεσήμανε πέραν της μίας φοράς.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει χθες στον ειδησεογραφικό ιστότοπο AXIOS ότι ελπίζει σε συμφωνία στη συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό απόψε και πως ο Νετανιάχου συμφωνεί με το σχέδιο.

Σήμερα, το AXIOS επικαλείται δήλωση «συμβούλου του Τραμπ», ο οποίος φέρεται είπε στον ιστότοπο πως «οι Άραβες έχουν συμφωνήσει 100%. Τώρα περιμένουμε τον Πρόεδρο να κάνει τα μαγικά του στον Νετανιάχου».

Πάντως ο ακροδεξιός εταίρος του Νετανιάχου και Υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, με ανάρτησή του στο X, θέτει τις δικές του «κόκκινες γραμμές». Οι κυριότερες είναι η αποχώρηση της Χαμάς από τη Γάζα και η πλήρης διάλυσή της, καμία παραχώρηση σχετικά με παλαιστινιακό κράτος, καμία συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα και καμία συμμετοχή του Κατάρ εκεί. Ζήτησε επίσης τη μόνιμη παρουσία του IDF σε ολόκληρη τη λωρίδα.

Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει, σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον, κατά την αποψινή συνάντηση στο Λευκό Οίκο ανάμεσα στους ηγέτες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, οι οποίοι θα έχουν συνομιλίες, κατόπιν γεύμα (λόγω της διαφοράς ώρας με τις ΗΠΑ) και εν συνεχεία θα δώσουν δημοσιογραφική διάσκεψη.

Αμερικανικά ΜΜΕ μεταφέρουν και πάλι πληροφορίες περί «απαρέσκειας του Τραμπ με τον Νετανιάχου», ειδικά λόγω της επίθεσης στο Κατάρ για την οποία ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν γνώριζε.

Το ABC μεταδίδει πως «σύμβουλος του Τραμπ» είπε στο κανάλι ότι οι δύο διαπραγματευτές, ο Στίβεν Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ, «έχουν βαρεθεί τον Νετανιάχου».

Πηγή: ΚΥΠΕ