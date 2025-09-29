Live το τετ α τετ Τραμπ και Νετανιάχου για τη Γάζα - Τα αγκάθια, οι γκρίζες ζώνες και η ευκαιρία

Στραμμένα στο Λευκό Οίκο είναι τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας όπου αυτή την ώρα (29/9) ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχουν μία από τις πιο κρίσιμες συναντήσεις τους με αντικείμενο τον πόλεμο στη Γάζα και την επόμενη μέρα στο θύλακα.

«Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία»

Λίγο πριν τη συνάντηση, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα.

«Ελπίζουμε ότι θα συμφωνήσουν και οι δυο πλευρές, ο πρόεδρος Τραμπ θα μιλήσει με το Κατάρ (ένας εκ των διαμεσολαβητών)» τονίστηκε.

Η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο εμπεριέχει ένα δίλημμα για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό: Να αποδεχτεί το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα ή να διακινδυνεύσει μια δημόσια ρήξη με τις ΗΠΑ και να έρθει αντιμέτωπος με μια ακόμη χειρότερη διεθνή απομόνωση τονίζει στο μεταξύ το πρακτορείο Axios.

Το σχέδιο των 21 σημείων

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται το σχέδιο 21 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για την ειρήνευση στη Γάζα στον απόηχο των μαζικών αναγνωρίσεων του παλαιστινιακού κράτους από χώρες όπως η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς και η Αυστραλία.

Το σχέδιο ζητά, μεταξύ άλλων, την απελευθέρωση όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών, τον τερμαρισμό των ισραηλινών επιθέσεων στο Κατάρ και έναν νέο διάλογο μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων για «ειρηνική συνύπαρξη».

Πηγές που έχουν γνώση των συζητήσεων δήλωσαν στο ABC News ότι εξακολουθούν να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις διαφωνίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ σχετικά με το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ.

Οι δύο πλευρές φέρεται να μην έχουν ακόμη συμφωνήσει για τον ρόλο της Παλαιστινιακής Αρχής στη μεταπολεμική Γάζα, την έκταση του ισραηλινού ελέγχου ασφαλείας και τον ρυθμό του χρονοδιαγράμματος αφοπλισμού της Χαμάς.

Αναλυτές, πάλι κάνουν λόγο για «πολλές γκρίζες ζώνες». Όπως αναφέρουν ο Τραμπ θέλει να μείνει στην ιστορία ως ο άνθρωπος που σταματά τους πολέμους. Μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος την Κυριακή (28/9) υποστήριξε ότι οι συνομιλίες ως προς το σχέδιο της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα βρίσκονται «στο τελικό τους στάδιο». Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να ανακοινωθεί εντός των επόμενων δύο ημερών.

Το δίλημμα του Νετανιάχου

Πιο δυσχερής είναι η θέση του Νετανιάχου, που δέχεται έντονες πιέσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο να βάλει ένα τέλος στον πόλεμο.

Ο Άνσελ Πφέφερ, ανταποκριτής του Economist για το Ισραήλ και συγγραφέας του βιβλίου για τον Νετανιάχου τον παρομοιάζει με «έναν απελπισμένο τζογαδόρο, που βάζει τις μάρκες του σε διαφορετική θέση κάθε φορά με την ελπίδα να εδραιώσει τη θέση του στην ιστορία και να γίνει ο Τσόρτσιλ της χώρας του».

Ο Νετανιάχου είναι ένα πολύπλοκο πλάσμα, καταλήγει, «οπότε ίσως όλες οι θεωρίες να έχουν κάποια αλήθεια. Παραμένει απρόθυμος να ρισκάρει, φοβάται τις εκεχειρίες όχι λιγότερο από τους πολέμους, είναι όμηρος του συνασπισμού του και ένας εξαιρετικά προσεκτικός άνθρωπος που έχει μετατραπεί σε έναν απελπισμένο τζογαδόρο», όπως αναφέρει στο CNNi.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μιλώντας στο Fox News σχετικά με το σχέδιο 21 σημείων της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, είπε ότι το Ισραήλ θα εξασφαλίσει στα μέλη της Χαμάς ασφαλή διέλευση, εάν τερματίσουν τον πόλεμο και απελευθερώσουν όλους τους ομήρους, ενώ απέρριψε εκ νέου την Παλαιστινιακή Αρχή από την ηγεσία στη Γάζα μετά τον πόλεμο.

Ταυτόχρονα ο Νετανιάχου «θέλει μια νίκη στη Γάζα και την ήττα της Χαμάς». Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι «πώς μοιάζει η ήττα της Χαμάς». «Αν φανεί ότι κάνει μια συμφωνία που είναι πολύ εύκολη, τότε οι δεξιοί εταίροι του μπορεί κάλλιστα να αποχωρήσουν από την κυβέρνηση και αυτό θα μπορούσε να επισπεύσει εκλογές».

Ωστόσο ακόμη και η ισραηλινή πλευρά παραδέχεται ότι τα πράγματα να είναι ίσως διαφορετικά αυτή τη φορά. «Η δυναμική φαίνεται πιο σοβαρή αυτή τη φορά», δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, για να προσθέσει ότι «πρέπει ακόμη να περάσει τη γραμμή του τερματισμού».

Πηγή: cnn.gr