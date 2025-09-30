Ο Λευκός Οίκος σε αδιέξοδο – Πλησιάζει το shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ

Η Ουάσιγκτον οδεύει σε ένα ακόμη κυβερνητικό shutdown, καθώς Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί παραμένουν σε αδιέξοδο για τον νέο προϋπολογισμό, λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία της 1ης Οκτωβρίου.

Οι διαφωνίες για τις επιδοτήσεις στο Obamacare και τις περικοπές στη Medicaid έχουν μπλοκάρει τη διαδικασία, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να επιρρίπτουν την ευθύνη στους Δημοκρατικούς.

Πολιτικό αδιέξοδο στην Ουάσιγκτον

Μετά από συνάντηση στον Λευκό Οίκο, οι δύο πλευρές αποχώρησαν χωρίς πρόοδο. Ο Τραμπ κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι «κρατούν όμηρο» τη διαδικασία, ενώ ο Τσακ Σούμερ απάντησε πως «οι διαφορές παραμένουν τεράστιες».

Οι Δημοκρατικοί απαιτούν μόνιμη παράταση των επιδοτήσεων για την ασφάλιση υγείας και ακύρωση των περικοπών που περιλαμβάνονται στο φορολογικό νομοσχέδιο του Τραμπ.

Για να περάσει το προσωρινό νομοσχέδιο χρηματοδότησης, οι Ρεπουμπλικανοί χρειάζονται τουλάχιστον οκτώ ψήφους Δημοκρατικών στη Γερουσία – κάτι που, προς το παρόν, φαντάζει απίθανο.

Η ιδιαιτερότητα του shut down της κυβέρνησης Τραμπ

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ ξαναγράφει γρήγορα τις οδηγίες καθιστώντας ένα πιθανό κλείσιμο ακόμη πιο απρόβλεπτο και ενδεχομένως ανατρεπτικό από οποιοδήποτε άλλο που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg.

Τα κλεισίματα της κυβέρνησης έχουν όλα την ίδια αιτία. Αλλά ο αντίκτυπός τους μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα, τη διάρκεια και τις ιδιομορφίες της διαδικασίας του προϋπολογισμού καθώς μπορεί να διατεθούν χρήματα σε ορισμένες υπηρεσίες αλλά όχι σε άλλες.

Ένα shutdown την επόμενη εβδομάδα πιθανότατα θα είναι πιο σοβαρό από τα περισσότερα. Θα είναι το πρώτο από την κυβέρνηση Ομπάμα που θα ξεκινά σε ένα οικονομικό έτος, τρίμηνο ή μήνα. Το Κογκρέσο δεν έχει εγκρίνει κανένα από τα 12 νομοσχέδια για τις πιστώσεις που χρηματοδοτούν συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Και ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εντείνει την πίεση απειλώντας να απολύσει μόνιμα αντί για προσωρινή άδεια άνευ αποδοχών τους μη απαραίτητους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους των οποίων οι θέσεις δεν χρηματοδοτούνται.

Προειδοποίησε την Κυριακή για εκτεταμένες απολύσεις εάν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κλείσει αυτή την εβδομάδα, δηλώνοντας στο NBC News ότι «θα απολύσουμε πολλούς από τους ανθρώπους που… είμαστε σε θέση να απολύσουμε σε μόνιμη βάση».

«[Θα] προτιμούσα να μην το κάνω αυτό» πρόσθεσε.

Το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου έδωσε εντολή στις υπηρεσίες την Τετάρτη να αναθεωρήσουν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για το κλείσιμο, ώστε να καθορίσουν ποιοι εργαζόμενοι θα απολυθούν κατά τη διάρκεια του κλεισίματος. Οι υπηρεσίες λένε ότι δεν μπορούν να δημοσιεύσουν αυτά τα σχέδια μέχρι να τα εγκρίνει η OMB, και μέχρι το πρωί του Σαββάτου οι λεπτομέρειες ήταν ελάχιστες.

Ποιες υπηρεσίες παραμένουν ανοιχτές

Σύμφωνα με το νόμο, οι υπηρεσίες που προστατεύουν τη ζωή και την περιουσία συνεχίζουν τη λειτουργία τους της ζωής και της περιουσίας συνεχίζονται. Πρόκειται για το στρατό την αστυνομία και τις επιθεωρήσεις τροφίμων.

Ο πρόεδρος πρέπει να συνεχίσει να εκτελεί τις συνταγματικές του αρμοδιότητες. Μεγάλο μέρος του Λευκού Οίκου, του Γραφείου του Εισαγγελέα Χάριτος και του Εμπορικού Εκπροσώπου των ΗΠΑ παραμένουν ανοιχτά. Υψηλόβαθμοι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι που έχουν επικυρωθεί από τη Γερουσία εξαιρούνται πάντα από την άδεια άνευ αποδοχών αλλά θα μπορούσαν να μείνουν χωρίς προσωπικό. Τα μέλη του Κογκρέσου πρέπει επίσης να πληρώνονται βάσει της 27ης Τροποποίησης του Συντάγματος.

Και ορισμένες οντότητες συμπεριλαμβανομένης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας και του Γραφείου Οικονομικής Προστασίας Καταναλωτών – δεν χρηματοδοτούνται από ετήσιες πιστώσεις από το Κογκρέσο και μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν με τις δικές τους πηγές χρηματοδότησης.

Επιχειρήσεις που ανήκουν ή χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση, όπως η Amtrak, η Ταχυδρομική Υπηρεσία των ΗΠΑ, η Fannie Mae και η Freddie Mac, έχουν πηγές χρηματοδότησης που δεν βασίζονται σε ετήσιες πιστώσεις από το Κογκρέσο και θα συνεχίσουν να λειτουργούν.

Ομοσπονδιακοί υπάλληλοι

Σε προηγούμενες περιόδους αναστολής λειτουργίας, περίπου τέσσερις στους 10 ομοσπονδιακούς υπαλλήλους τέθηκαν σε προσωρινή άδεια και τους απαγορεύτηκε να κάνουν οποιαδήποτε εργασία βάσει του νόμου που απαγορεύει στις υπηρεσίες να δέχονται εθελοντική εργασία.

Οι υπόλοιποι έξι στους 10 πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται ως βασικοί υπάλληλοι.

Ανεξάρτητα από αυτό, οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι δεν θα πληρώνονται τουλάχιστον όχι κατά τη διάρκεια του shutdown. Ο Νόμος περί Δίκαιης Μεταχείρισης των Κυβερνητικών Υπαλλήλων του 2019 κωδικοποίησε μια μακροχρόνια πρακτική αναδρομικής πληρωμής των ομοσπονδιακών υπαλλήλων μετά το τέλος του shutdown είτε εργάζονταν είτε όχι.

Ταξίδια και Μεταφορές

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας και η Διοίκηση Ασφάλειας των Μεταφορών παρέχουν βασικές λειτουργίες ασφαλείας και θα συνεχίσουν. Ωστόσο, οι ταξιδιώτες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και οι αξιωματικοί της TSA θα έμεναν χωρίς αμοιβή, γεγονός που έχει οδηγήσει σε υψηλότερα ποσοστά μη εμφάνισης κατά τη διάρκεια προηγούμενων lockdown.

Τα προξενεία και τα γραφεία διαβατηρίων των ΗΠΑ μπορούν να λειτουργούν εφόσον βασίζονται σε έσοδα από τέλη.

Κοινωνική Ασφάλιση και Υγειονομική Περίθαλψη

Τα επιδόματα Medicare θα συνεχιστούν όπως και οι νέοι και συνεχιζόμενοι έλεγχοι Κοινωνικής Ασφάλισης. Ωστόσο, ορισμένες διοικητικές ενέργειες όπως οι επαληθεύσεις επιδομάτων, οι διορθώσεις στα αρχεία αποδοχών και οι κάρτες αντικατάστασης είχαν καθυστερήσει σε προηγούμενα κλεισίματα.

Και το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας αναφέρει ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση της έκθεσης πληθωρισμού του Οκτωβρίου θα επηρεάσει τον υπολογισμό των ετήσιων αυξήσεων του κόστους ζωής για τους δικαιούχους Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το νοσοκομείο των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας στη Μπεθέσντα του Μέριλαντ θα παραμείνει ανοιχτό για τη φροντίδα των τρεχόντων ασθενών και οι ερευνητικές δραστηριότητες θα συνεχιστούν, ενώ το κλείσιμό τους θα διακόψει τις τρέχουσες κλινικές δοκιμές.

Τα προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας μέσω του δικτύου ασφαλείας συνεχίστηκαν σε προηγούμενα lockdown, αλλά θα μπορούσαν να αποτελέσουν χαμηλότερη προτεραιότητα για την κυβέρνηση Τραμπ.

Η ιατρική περίθαλψη σε νοσοκομεία και κλινικές βετεράνων πιθανότατα θα συνεχιστεί, όπως και τα προγράμματα πρόληψης αυτοκτονιών, η ιατρική και προσθετική έρευνα και τα επιδόματα ταφής.

Ωστόσο, άλλα επιδόματα για τους βετεράνους θα μπορούσαν να καθυστερήσουν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και τα δάνεια.

Εθνική Άμυνα

Το προσωπικό με στολή εξαιρείται από τις άδειες άνευ αποδοχών και θα συνεχίσει να εμφανίζεται για υπηρεσία άνευ αποδοχών. Οι περισσότεροι πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Άμυνας τέθηκαν αρχικά σε άδειες άνευ αποδοχών.

Το Πεντάγωνο θα μπορούσε να συνεχίσει πολλές συμβάσεις για την υποστήριξη των στρατιωτικών δυνάμεων βάσει ενός νόμου της εποχής του Εμφυλίου Πολέμου που ονομάζεται Νόμος για τις Τροφές και τη Χορτονομή. Οι ταφές και οι περιηγήσεις στο Εθνικό Νεκροταφείο του Άρλινγκτον θα συνεχιστούν.

Οι υπηρεσίες κατασκοπείας δίνουν ελάχιστες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα λειτουργήσουν, αλλά το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών έχει προηγουμένως παράσχει οδηγίες στους υπαλλήλους ότι δεν εξαιρούνται αυτόματα από το κλείσιμο.

Εργατικά και οικονομικά δεδομένα

Μεταξύ των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας που πιθανότατα θα κλείσουν εντελώς είναι το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας, σύμφωνα με το σχέδιο έκτακτης ανάγκης του Μαρτίου 2025 που δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο του Νόμου περί Ελευθερίας της Πληροφόρησης. Ένα κλείσιμο πιθανότατα θα καθυστερήσει την δημοσίευση της έκθεσης για την απασχόληση του Σεπτεμβρίου, που αναμένεται την Παρασκευή και, εάν συνεχιστεί, την έκθεση για τον πληθωρισμό που αναμένεται στα μέσα του μήνα.

Δεν πρόκειται μόνο για τις δημοσιεύσεις δεδομένων. Η συλλογή δεδομένων θα σταματήσει επίσης, επηρεάζοντας την ποιότητα των δεδομένων για τους επόμενους μήνες αφήνοντας την Ομοσπονδιακή Τράπεζα χωρίς αξιόπιστα δεδομένα που θα τη βοηθήσουν να σχεδιάσει την πορεία των επιτοκίων. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι επενδυτές που εξαρτώνται από τα δεδομένα θα πρέπει να στραφούν σε τρίτους για να συμπληρώσουν τα κενά σχετικά με την υγεία της οικονομίας.

Οι λειτουργίες του Υπουργείου Εργασίας που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια, όπως οι επιθεωρήσεις στον χώρο εργασίας από την Υπηρεσία Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας, θα συνεχιστούν. Πολλά προγράμματα παροχών θα συνεχιστούν επειδή έχουν μόνιμες πιστώσεις.

Υπουργείο Οικονομικών

Σε προηγούμενες διακοπές λειτουργίας το υπουργείο Οικονομικών συνέχισε τον κρατικό δανεισμό και την εξυπηρέτηση του χρέους, την πολιτική εργασία και άλλα στοιχεία που απαιτούνται για την εκπλήρωση των συνταγματικών εξουσιών του προέδρου.

Πολλές ερευνητικές και ρυθμιστικές υπηρεσίες χρηματοδοτούνται μέσω τελών χρήσης και θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Σε αυτές περιλαμβάνονται το Γραφείο Χρηματοοικονομικών Ερευνών, το Γραφείο Προγραμμάτων Ανάκαμψης και το Συμβούλιο Εποπτείας Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας.

Η διεκπεραίωση υποθέσεων ενώπιον της Επιτροπής Ξένων Επενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσει, αφήνοντας ενδεχομένως ανεπίλυτες τις εκκρεμείς αποφάσεις συγχωνεύσεων.

Η Εφορία

Κατά τη διάρκεια ενός κλεισίματος η IRS σταματά να απαντά στις κλήσεις προς τις δεκάδες γραμμές εξυπηρέτησης πολιτών που λειτουργεί. Οι περισσότερες φορολογικές διοικήσεις θα σταματήσουν.

Το κλείσιμο δεν αναβάλλει την παρακράτηση φόρου ή τις προθεσμίες για τις οφειλόμενες πληρωμές φόρων.

Ρυθμιστικές Αρχές

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αυστηροποιήσει τον έλεγχο των ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών αλλά προηγούμενα σχέδια κλεισίματος απαιτούσαν από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου να σταματήσει το μεγαλύτερο μέρος της ερευνητικής δραστηριότητας.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν εξετάζει ούτε εγκρίνει εγγραφές από επενδυτικούς συμβούλους, χρηματιστές-διαπραγματευτές, πράκτορες μεταβιβάσεων, οργανισμούς αξιολόγησης, επενδυτικές εταιρείες και δημοτικούς συμβούλους.

Η Επιτροπή Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων βασίστηκε στη νομική γνωμοδότηση του 1995 ότι οι λειτουργίες εποπτείας της αγοράς είναι απαραίτητες για την πρόληψη «μαζικών διαταραχών και απωλειών στην ιδιωτική οικονομία, καθώς και διαταραχών σε πολλές πτυχές της κοινωνίας και της ιδιωτικής δραστηριότητας γενικότερα, που προκαλούν ανυπολόγιστες ποσότητες ταλαιπωρίας και απωλειών».

Η Επιτροπή Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων θα μπορούσε να εκδίδει ανακλήσεις όπου υπάρχει «άμεση απειλή για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής» αλλά η πιο τακτική παρακολούθηση σταματά.

Ενέργεια και Περιβάλλον

Το Υπουργείο Εσωτερικών μπορεί να εκδίδει ορισμένες άδειες για υπεράκτιες γεωτρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά αυτές θα μπορούσαν να εξαρτηθούν από παράγοντες όπως η ασφάλεια και το περιουσιακό συμφέρον της κυβέρνησης.

Η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος μπορεί να συνεχίσει ορισμένα προγράμματα και δραστηριότητες με άλλες πηγές χρηματοδότησης.

Η Διοίκηση Πληροφοριών Ενέργειας, η οποία ήδη αντιμετωπίζει καθυστερημένες αναφορές λόγω περικοπών προσωπικού πιθανότατα θα κλείσει.

Η Επιτροπή Πυρηνικής Ρύθμισης θα σταματήσει τις δραστηριότητες αδειοδότησης, πιστοποίησης και επιθεώρησης, μαζί με ασκήσεις ετοιμότητας έκτακτης ανάγκης. Η Εθνική Διοίκηση Πυρηνικής Ασφάλειας θα επικεντρωθεί στη συντήρηση και προστασία των πυρηνικών όπλων και των ανεπτυγμένων ναυτικών αντιδραστήρων.

Μικρές Επιχειρήσεις

Η διαθεσιμότητα δανείων θα εξαρτηθεί από τον τρόπο χρηματοδότησής τους. Πολλά προγράμματα ανακούφισης από καταστροφές θα συνεχιστούν, ενώ οι πιο παραδοσιακές αιτήσεις δανείων θα καθυστερήσουν. Τα προγράμματα που υποστηρίζουν επιχειρήσεις που ανήκουν σε βετεράνους, εξαγωγές και καθοδήγηση θα σταματήσουν επίσης.

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών θα παραμείνουν στην εργασία τους.

Ομοσπονδιακά Δικαστήρια

Το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο ξεκινά τη νέα του θητεία στις 6 Οκτωβρίου, θα συνεχίσει την κανονική λειτουργία του σε περίπτωση βραχυπρόθεσμης λήξης, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Πατρίσια ΜακΚέιμπ.

Στο παρελθόν, τα κατώτερα δικαστήρια έχουν καταφύγει σε άλλα διαθέσιμα κεφάλαια που δεν υπόκεινται στη διαδικασία ετήσιας πίστωσης, αλλά αυτά τα κεφάλαια θα μπορούσαν να εξαντληθούν.

Federal Reserve

Οι λειτουργίες της Ομοσπονδιακής Τράπεζας δεν θα επηρεαστούν. Το Κεντρικό Ταμείο Πληροφοριών και Προϋπολογισμών (CFPB), το οποίο χρηματοδοτείται από την Fed, θα μπορούσε επίσης να παραμείνει ανοιχτό, αλλά έχει περιορίσει σημαντικά τις δραστηριότητές του υπό τον Τραμπ.

Επιπτώσεις για τις αγορές

Η αβεβαιότητα ήδη επηρεάζει το κλίμα στη Wall Street. Οι μετοχές περιόρισαν τα κέρδη τους μετά την ανακοίνωση ότι δεν θα δημοσιευθούν στατιστικά στοιχεία εάν υπάρξει λουκέτο. Από την άλλη ο χρυσός καλπάζει από ρεκόρ σε ρεκόρ – αφού θεωρείται το απόλυτο καταφύγιο.

Για τους επενδυτές, η απουσία των επίσημων δεδομένων –ειδικά για την απασχόληση– δυσχεραίνει την εκτίμηση για την πορεία της οικονομίας και τις επόμενες κινήσεις της Fed.

Ένα shutdown μπορεί επίσης να επιβραδύνει τις διαδικασίες για αρχικές δημόσιες εγγραφές (IPOs), καθώς η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναμένεται να αναστείλει εργασίες.

Αβεβαιότητα δημιουργείται και για τα προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας (SNAP), που χρηματοδοτούνται προσωρινά μόνον για 30 ημέρες μετά την έναρξη ενός λουκέτου.

Μπορεί να σπάσει η φούσκα;

Η τελευταία φορά που η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανέστειλε λειτουργίες ήταν το 2018-2019, σε ένα shutdown-ρεκόρ πέντε εβδομάδων.

Παρά την πολιτική αναταραχή, οι αγορές τότε έδειξαν ανθεκτικότητα: σε τέσσερα από τα πιο πρόσφατα shutdowns διάρκειας άνω των πέντε ημερών, ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο.

Ωστόσο, οι τρέχουσες συνθήκες –επιβράδυνση της οικονομίας, πληθωρισμός, προσδοκίες νέων μειώσεων επιτοκίων από τη Fed και γεωπολιτικές αναταράξεις – καθιστούν το σκηνικό πιο ευάλωτο από ποτέ. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε ότι διανύουμε μία περίοδο κατά την οποία, ύστερα από αλλεπάλληλα ρεκόρ οι αποτιμήσεις των μετοχών κινούνται σε δυσθεώρητα επίπεδα και οι φωνές για φούσκα έχουν πολλαπλασιαστεί.

Ένα σοκ – όπως το να κατεβάσουν ρολά οι βασικές υπηρεσίες του αμερικανικού κράτους – θα μπορούσε να είναι ο παράγοντας που θα πυροδοτήσει τελικά το πρώτο κύμα ρευστοποιήσεων, η «καρφίτσα» που θα σπάσει τη φούσκα.

Πώς μπορεί να λήξει το αδιέξοδο

Αναλυτές εκτιμούν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι ένα shutdown μίας έως δύο εβδομάδων, έως ότου υπάρξει συμφωνία για το μέλλον των επιδοτήσεων στο Obamacare.

Στο μεταξύ, η αγορά θα παρακολουθεί τις εξελίξεις με προσοχή, καθώς κάθε μέρα που περνά χωρίς συμφωνία αυξάνει το κόστος για την οικονομία και το πολιτικό ρίσκο για τον Λευκό Οίκο.

