Ζοχράν Μαμντάνι: Ο μουσουλμάνος που πάει για δήμαρχος της Νέας Υόρκης, βάζει απέναντί του τον Τραμπ και προκαλεί συζητήσεις με τις θέσεις του

Περίπου όλα όσα σιχαίνεται ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκονται συμπυκνωμένα στην προσωπικότητα του Ζοχράν Μαμντάνι: Είναι μωαμεθανός και δηλώνει δημοσίως ότι συντάσσεται με τον απελευθερωτικό αγώνα των Παλαιστινίων και αρνείται να αποκηρύξει την Χαμάς. Είναι «αριστερός» (ό,τι κι αν σημαίνει αυτό στις ΗΠΑ) και Δημοκρατικός. Δεν είναι γηγενής Αμερικανός. Και, προηγείται -με μεγάλη διαφορά- στην κούρσα για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης. Είναι επίσης τόσο νέος ώστε θα μπορούσε κάλλιστα να είναι εγγονός του Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά κάποιο τρόπο, λοιπόν, ο Ζοχράν Μαμντάνι είναι «ο Ιμάμογλου του Τραμπ» και μάλλον ο Πρόεδρος των ΗΠΑ πολύ θα ήθελε να απαλλαγεί μια κι έξω από ένα τόσο ενοχλητικό πρόσωπο. Ακόμη και εάν θα χρειαζόταν να καταφύγει στις ελάχιστα κομψές μεθόδους εξουδετέρωσης πολιτικών αντιπάλων, όπως ο Ταγίπ Ερντογάν. Ο εκτοπισθείς πρώην δήμαρχος Κωνσταντινουπόλεως Εκρέμ Ιμάμογλου θα είχε πολλά και χρήσιμα να μοιραστεί με τον, αιωνίως ευδιάθετο, Ζοχράν Μαμντάνι.

Προς το παρόν ο Ντόναλντ Τραμπ αρκείται σε φραστικά τροχιοδεικτικά βλήματα, του τύπου «δεν θα πάρει δεκάρα η Νέα Υόρκη από το κράτος εάν εκλεγεί δήμαρχος ο κομμουνιστής Μαμντάνι» κ.λπ. Σε μια περίοδο κατά την οποίαν ο Τραμπ δεν βρίσκεται στο ζενίθ της δημοφιλίας του εντός ΗΠΑ, η οργή του λειτουργεί σαν διαφήμιση υπέρ του Ζοχράν Μαμντάνι.

«Ο αυτοαποκαλούμενος 'Νεοϋορκέζος κομμουνιστής' Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος κατεβαίνει υποψήφιος για δήμαρχος της Νέας Υόρκης, θα αποδείξει ότι είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που έχουν συμβεί ποτέ στην υπέροχη Ρεπουμπλικανική παράταξή μας. Γιατί ο Μαμντάνι θα έχει τόσα προβλήματα με την Ουάσινγκτον, όσα κανένας άλλος δήμαρχος δεν είχε ποτέ στην ιστορία της κάποτε σπουδαίας πόλης μας. Θυμηθείτε ότι ο Μαμντάνι θα χρειαστεί τα δικά μου λεφτά, ως Προέδρου των ΗΠΑ, προκειμένου να εκπληρώσει όλες τις ΨΕΥΤΙΚΕΣ κομμουνιστικές υποσχέσεις του. Αλλά δεν θα πάρει μία, άρα ποιο είναι το νόημα το να τον ψηφίσει κανείς; Αυτή η ιδεολογία έχει αποτύχει και αποτυγχάνει πάντα, επί χιλιάδες χρόνια. Και θα αποτύχει για μία ακόμη φορά, αυτό είναι εγγυημένο. Πρόεδρο DJT».

Αυτή είναι συνοπτικά η άποψη του Τραμπ για τον Μαμντάνι, όπως ο ίδιος την κατέθεσε, με την χαρακτηριστική του λεπτότητα και ευγένεια, στο δικό του μέσον κοινωνικής δικτύωσης το Truth Social. Την ίδια στιγμή, στις έως τώρα δημοσκοπήσεις, ο Ζοχράν Μαμντάνι προηγείται του επικρατέστερου ανταγωνιστή του, του Άντριου Κουόμο, σημειώνοντας έως και double score, δηλαδή με διπλάσιο ποσοστό ως διαφορά.

Σε ό,τι αφορά στο βιογραφικό και τη διαδρομή του, ο Ζοχράν Μαμντάνι γεννήθηκε εκτός ΗΠΑ, στην πόλη Καμπάλα της Ουγκάντας. Ο πατέρας του, Μαχμούντ Μαμντάνι είναι απόφοιτος του Χάρβαρντ και σήμερα διδάσκει πολιτικές επιστήμες και ανθρωπολογία στο πανεπιστήμιο Κολούμπια, ενώ η μητέρα του Ζοχράν Μαμντάνι, επίσης απόφοιτος Χάρβαρντ, είναι η σκηνοθέτις Μίρα Ναΐρ.

Όταν ο Ζοχράν ήταν 7 ετών, η οικογένεια Μαμντάνι άλλαξε ήπειρο και εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Νέα Υόρκη. Εκεί ο Ζοχράν πήγε σχολείο στο Μπρονξ και αποφοίτησε από το Bronx High School of Science. Συνέχισε φοιτώντας στο Κολλέγιο Bowdoin, όπου πήρε πτυχίο στις Αφρικανικές Σπουδές, ενώ παράλληλα ενεργοποιήθηκε ως ακτιβιστής, ιδρύοντας την ένωση «Φοιτητές για τη Δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη».

Τη νυν σύντροφό του, την 27χρονη Ράμα Ντουγουάτζι, ο Μαμντάνι τη γνώρισε μέσω application συνοικεσίων. Η Ντουγουάτζι είναι Αμερικανίδα συριακής καταγωγής. Γεννήθηκε στο Χιούστον του Τέξας και επαγγέλλεται εικαστική καλλιτέχνις, κεραμίστρια και εικονογράφος.

Προτού εμπλακεί ενεργά στην πολιτική, επί του παρόντος στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης/διακυβέρνησης, ο Ζοχράν Μαμντάνι είχε εργαστεί ως σύμβουλος στέγασης στη συνοικία Κουίνς, βοηθώντας χαμηλόμισθους μικροϊδιοκτήτες ακινήτων να αποφύγουν τις κατασχέσεις λόγω χρεών. Εξού και το πρόβλημα της στέγασης στη Νέα Υόρκη είναι ένα από τα πρωτεύοντα ζητήματα στην τρέχουσα προεκλογική εκστρατεία του.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας του για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, ο Ζοχράν Μαμντάνι φροντίζει να προβάλλει τη μουσουλμανική του πίστη, επισκέπτεται τζαμιά και χώρους συνάθροισης μωαμεθανών, ενώ σε ένα από τα προεκλογικά βίντεο, ο Μαμντάνι αναλύει το πώς θα λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας στην πόλη του μιλώντας στη διάλεκτο Ουρντού.

«Η Νέα Υόρκη είναι μια πόλη όπου ένας στους τέσσερις κατοίκους ζει στη φτώχεια. Μια πόλη όπου 500.000 παιδιά πέφτουν κάθε βράδυ για ύπνο νηστικά» δηλώνει ο Ζοχράν Μαμντάνι σχετικά με τις κοινωνικές προτεραιότητές του, ιδιαίτερα αφ' ότου εκλεγεί δήμαρχος.

Οι δημοτικές εκλογές στη Νέα Υόρκη είναι προγραμματισμένες για την 4η Νοεμβρίου και εν τω μεταξύ ο Μαμντάνι κάνει ό,τι περισσότερο μπορεί για να αποδείξει πόσο αποφασισμένος είναι να αλλάξει την πλέον εμβληματική αμερικανική μητρόπολη. Πρόσφατα βούτηξε στα νερά του Ατλαντικού, ως ένδειξη τόλμης για την επιβολή παγώματος στα ενοίκια. Επίσης, μεσούντος του Ραμαζανιού, ο Μαμντάνι γύρισε ένα βίντεο μέσα στο νεοϋορκέζικο μετρό, στο οποίο παραβίαζε επιδεικτικά την αυστηρή νηστεία, τρώγοντας ένα μπουρίτο. Σε μια προσπάθεια να δείξει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει εάν δεν επιλύσει το επισιτιστικό για τους μη προνομιούχους συμπολίτες του.

Οι ανταγωνιστές του για τη δημαρχία, κυρίως ο Άντριου Κουόμο, ο οποίος έχει ήδη διατελέσει επί μακρών κυβερνήτης στην πολιτεία της Νέας Υόρκης και προηγουμένως υπουργός επί προεδρίας Μπιλ Κλίντον, αμφισβητεί την καταλληλότητα του Ζοχράν Μαμντάνι για μια τόσο απαιτητική θέση. Ο Κουόμο -και όχι μόνον αυτός- θεωρούν ανέτοιμο και άπειρο τον Μαμντάνι, εν ολίγοις ακατάλληλο και ανεπαρκή να διοικήσει το αστικό θηρίο της Νέας Υόρκης, με τους 300.000 και πλέον δημοτικούς υπαλλήλους και τον προϋπολογισμό των 115 δισ. δολαρίων.

