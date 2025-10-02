Δυτική Όχθη: Οι ισραηλινές μπουλντόζες «θάβουν» τις όποιες ελπίδες για ένα παλαιστινιακό κράτος

Καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και πρότεινε μια πιθανή πορεία προς ένα παλαιστινιακό κράτος, ο Άσραφ Σαμάρα στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη παρακολουθούσε μπουλντόζες γύρω από το χωριό του να βοηθούν να θάψουν τις ελπίδες του για κρατική υπόσταση.

Περιτριγυρισμένος από ένοπλους φρουρούς ασφαλείας, ο ισραηλινός μηχανισμός έσπρωχνε χώμα για να δημιουργήσει νέες διαδρομές για εβραϊκούς οικισμούς, κατακερματίζοντας τη γη γύρω από το χωριό Μπέιτ Ουρ αλ-Φάουκα της Σαμάρα και δημιουργώντας νέα εμπόδια στην κυκλοφορία των Παλαιστινίων.

«Αυτό γίνεται για να εμποδίσει τους κατοίκους να φτάσουν και να χρησιμοποιήσουν αυτή τη γη», δήλωσε ο Σαμάρα, μέλος του συμβουλίου του χωριού του. Ανέφερε στο Reuters ότι η κίνηση θα «παγιδεύσει τα χωριά και τις οικιστικές κοινότητες» περιορίζοντάς τα αποκλειστικά στις περιοχές στις οποίες ζουν.

Με κάθε νέο δρόμο που διευκολύνει την κυκλοφορία των Εβραίων εποίκων, οι Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη, στους οποίους συνήθως απαγορεύεται η χρήση των διαδρομών, αντιμετωπίζουν νέα εμπόδια στην πρόσβαση σε κοντινές πόλεις, χώρους εργασίας ή γεωργικές εκτάσεις.

Όλο και περισσότερες χώρες αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος

Ενώ αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Βρετανίας και της Γαλλίας, τον Σεπτέμβριο προσχώρησαν σε έναν αυξανόμενο κατάλογο εθνών που αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος, οι ισραηλινοί εποικισμοί στη Δυτική Όχθη επεκτείνονται με ολοένα και ταχύτερους ρυθμούς υπό την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Νετανιάχου, καθώς μαίνεται ο πόλεμος στη Γάζα.

Οι Παλαιστίνιοι και τα περισσότερα κράτη θεωρούν τους οικισμούς παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου. Το Ισραήλ το αμφισβητεί αυτό.

Η Χαγκίτ Οφράν, μέλος της ισραηλινής ακτιβιστικής ομάδας Peace Now, δήλωσε ότι οι νέοι δρόμοι που κατεδαφίζονται γύρω από την Μπέιτ Ουρ αλ-Φάουκα και πέρα ​​από αυτήν αποτελούν μια προσπάθεια του Ισραήλ να ελέγξει περισσότερη παλαιστινιακή γη.

«Το κάνουν για να αποτυπώσουν τα γεγονότα στην πράξη. Όσο κι αν έχουν την εξουσία, θα ξοδέψουν τα χρήματα», είπε, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ είχε διαθέσει επτά δισεκατομμύρια σέκελ (2,11 δισεκατομμύρια δολάρια) για την κατασκευή δρόμων στη Δυτική Όχθη από τις επιθέσεις της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 που πυροδότησαν τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Οι ισραηλινοί εποικισμοί, οι οποίοι έχουν αυξηθεί σε μέγεθος και αριθμό από τότε που το Ισραήλ κατέλαβε τη Δυτική Όχθη στον πόλεμο του 1967, εκτείνονται βαθιά στην περιοχή, υποστηριζόμενοι από ένα σύστημα δρόμων και άλλων υποδομών υπό ισραηλινό έλεγχο.

Η ισραηλινή ομάδα υπεράσπισης των δικαιωμάτων B’Tselem, σε μια έκθεση του 2004, περιέγραψε αυτό το δίκτυο δρόμων και παρακαμπτήριων οδών προς τους οικισμούς που χτίστηκαν εδώ και αρκετές δεκαετίες ως «Το Καθεστώς Διακρίσεων Οδών του Ισραήλ». Η ομάδα ανέφερε ότι ορισμένοι δρόμοι στόχευαν να τοποθετήσουν ένα φυσικό εμπόδιο για να καταπνίξουν την παλαιστινιακή αστική ανάπτυξη.

Το γραφείο του Νετανιάχου και ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό. Το Συμβούλιο Yesha, ένα όργανο που εκπροσωπεί τους εποίκους της Δυτικής Όχθης, επίσης δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Πριν ανακοινωθεί το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα, ο Νετανιάχου δήλωσε: «Δεν θα υπάρξει ποτέ παλαιστινιακό κράτος», μιλώντας καθώς ενέκρινε τον περασμένο μήνα ένα έργο για την επέκταση των κατασκευών μεταξύ του οικισμού Μαάλε Αντουμίμ στη Δυτική Όχθη και της Ιερουσαλήμ.

Ο υπουργός Οικονομικών του, Μπεζαλέλ Σμότριτς, δήλωσε για το ίδιο έργο ότι θα «έθαβε» την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους.

Το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο ενέκρινε ο Νετανιάχου, σκιαγραφεί μια πιθανή πορεία προς την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση, αλλά οι όροι που θέτει για την επίτευξη αυτού σημαίνουν ότι ένα τέτοιο αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου εγγυημένο, λένε οι αναλυτές.

«Αυτό που κάνει τώρα η κυβέρνηση είναι να δημιουργεί τις υποδομές για το εκατομμύριο εποίκους που θέλει να προσελκύσει στη Δυτική Όχθη», είπε ο Όφραν. «Χωρίς δρόμους, δεν μπορούν να το κάνουν. Αν έχεις δρόμο, τελικά, σχεδόν φυσικά, οι έποικοι θα έρθουν».

Πηγή: naftemporiki.gr