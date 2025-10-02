Βρετανία: Δύο νεκροί από την επίθεση σε εβραϊκή συναγωγή του Μάντσεστερ

Ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε βαθιά σοκαρισμένος από την επίθεση στην συναγωγή του Μάντσεστερ, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τρεις έχουν τραυματισθεί σοβαρά σήμερα κατά τον εορτασμό του Γιομ Κιπούρ.

«Η σύζυγός μου και εγώ είμαστε βαθιά σοκαρισμένοι και θλιμμένοι μαθαίνοντας για την τρομακτική επίθεση στο Μάντσεστερ ειδικότερα κατ' αυτήν την τόσο σημαντική για την εβραϊκή κοινότητα ημέρα. Οι σκέψεις συνοδεύουν όλους τους ανθρώπου που επλήγησαν από αυτό το τρομακτικό περιστατικό», δήλωσε.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίσθηκαν σοβαρά όταν άνδρας έριξε το αυτοκίνητό του επάνω σε πεζούς και μαχαίρωσε έναν φρουρό ασφαλείας το πρωί έξω από τη συναγωγή του Heaton Park στο βόρειο τομέα του Μάντσεστερ.

Ο ύποπτος ως δράστης της επίθεσης που χαρακτηρίσθηκε από την αστυνομία τρομοκρατική πυροβολήθηκε από τους αστυνομικούς, πιστεύεται ότι είναι νεκρός, αλλά η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει τον θάνατό του.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επίθεση και συντόμευσε την παραμονή του στην Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη για να επιστρέψει στο Λονδίνο.

Ο βρετανός πρωθυπουργός ανακοίνωσε πριν από την αναχώρησή του από την Δανία ότι επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις αναπτύσσονται για να εγγυηθούν την ασφάλεια των συναγωγών σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε τον θάνατο 3 ανθρώπων, περιλαμβανομένου του δράστη

Η βρετανική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση κατά της συναγωγής του Μάντσεστερ. Σε αυτούς περιλαμβάνεται και ο δράστης, ο οποίος πυροβολήθηκε επί τόπου από την αστυνομία.

Η αστυνομία διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει ενεργός κίνδυνος για το κοινό μετά την επίθεση.

ΑΠΕ- ΜΠΕ