Γερμανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Μονάχου λόγω drones που θεάθηκαν στην περιοχή

Ακυρώθηκαν 17 πτήσεις και άλλες 15 εκτράπηκαν σε άλλα αεροδρόμια της Γερμανίας - Tαλαιπωρία για σχεδόν 3.000 επιβάτες

Το διεθνές αεροδρόμιο του Μονάχου ανακοίνωσε πως, εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή, υποχρεώθηκε να αναστείλει τη λειτουργία του, με αποτέλεσμα την ακύρωση 17 πτήσεων και την ταλαιπωρία σχεδόν 3.000 επιβατών.

Δεκαπέντε πτήσεις οι οποίες είχαν προορισμό το Μόναχο εκτράπηκαν προς τα αεροδρόμια της Στουτγάρδης, της Νυρεμβέργης, της Φρανκφούρτης και της Βιέννης.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 21:30 (τοπική ώρα, 22:30 στην Ελλάδα), όταν αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν υπερπτήσεις drones στην περιοχή του αεροδρομίου. Καθώς οι αρχές διενεργούσαν έρευνα, τα μυστηριώδη drones θεάθηκαν εκ νέου περίπου μια ώρα αργότερα, αυτήν τη φορά πάνω από το αεροδρόμιο, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Στέφαν Μπάγερ στην εφημερίδα Bild.

Ως εκ τούτου, η διοίκηση του αερολιμένα αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας γύρω στις 22:30 (τοπική ώρα, 23:30) και κανένα αεροσκάφος δεν επιτρεπόταν να απογειωθεί ή να προσγειωθεί.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο αριθμός των πτήσεων είναι περιορισμένος από τις 10 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα για αποφυγή ηχορύπανσης, ενώ για τον ίδιο λόγο το αεροδρόμιο του Μονάχου δεν λειτουργεί μετά τα μεσάνυχτα.

Επί του παρόντος, οι γερμανικές αρχές δεν είναι σε θέση να διαβεβαιώσουν για την ομαλή λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου μετά τις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν έχουν προαναγγελθεί ακυρώσεις στον ιστότοπο του αεροδρομίου του Μονάχου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

