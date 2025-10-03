Ιστορική μέρα στη Βρετανία: Η Dame Sarah Mullally γίνεται η πρώτη γυναίκα Αρχιεπίσκοπος Καντέρμπουρι

Η Εκκλησία της Αγγλίας, που βρισκόταν χωρίς ηγέτη για σχεδόν έναν χρόνο μετά την παραίτηση του Τζάστιν Γουέλμπι λόγω σκανδάλου κακοποίησης, απέκτησε σήμερα νέα πνευματική αρχηγό.

Η Dame Sarah Mullally, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το BBC, ορίστηκε Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρυ, σπάζοντας για πρώτη φορά στα σχεδόν 500 χρόνια ιστορίας του θεσμού το ανδροκρατούμενο κατεστημένο και καθιστώντας την πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τον ανώτατο κληρικό ρόλο της Εκκλησίας της Αγγλίας.

Μέχρι την ανακοίνωση υπήρχε έντονη προσμονή, καθώς τόσο γυναίκες όσο και άνδρες επίσκοποι βρίσκονταν σε συζητήσεις για τη διαδοχή. Να σημειωθεί ότι οι γυναίκες απέκτησαν δικαίωμα χειροτονίας ως ιέρειες μόλις το 1994, ενώ οι πρώτοι διορισμοί γυναικών επισκόπων έγιναν δύο δεκαετίες αργότερα, το 2014.

Μεταξύ των ονομάτων που είχαν ακουστεί για το αξίωμα ήταν η Επίσκοπος του Τσέλμσφορντ, Γκούλι Φράνσις-Ντεκανί, η οποία είχε εγκαταλείψει το Ιράν ως έφηβη με την οικογένειά της, αλλά και η Επίσκοπος του Γκλόστερ, Ρέιτσελ Τρίγουικ. Από την πλευρά των ανδρών, είχαν συζητηθεί ο Επίσκοπος του Bath and Wells, Μάικλ Μπίσλεϊ, και ο Επίσκοπος του Σέφιλντ, Πιτ Γουίλκοξ.

Η Mullally είχε ήδη διακριθεί από το 2018, όταν χειροτονήθηκε Επίσκοπος του Λονδίνου.

«Να σας καθησυχάσω»

Στο πρώτο της κήρυγμα είχε αναφερθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα, με έμφαση στην αυξανόμενη εγκληματικότητα με μαχαίρια, ενώ είχε μιλήσει ανοιχτά και για τα ιστορικά περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης εντός της Εκκλησίας.

Τότε, θυμίζοντας ότι πριν από 105 χρόνια οι σουφραζέτες είχαν επιχειρήσει να τοποθετήσουν βόμβα κάτω από τον θρόνο όπου μόλις είχε ενθρονιστεί, είχε σχολιάσει:

«Να σας καθησυχάσω ότι δεν φέρω βόμβες – τουλάχιστον όχι κυριολεκτικά! Αλλά γνωρίζω πως, ως η πρώτη γυναίκα Επίσκοπος του Λονδίνου, είμαι αναγκαστικά ανατρεπτική. Και αυτήν την ανατροπή σκοπεύω να την αγκαλιάσω».

Η ιστορική ανάδειξή της σήμερα ως Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπουρυ σηματοδοτεί νέα σελίδα για την Εκκλησία της Αγγλίας, που καλείται να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις της πίστης και της κοινωνίας με μία γυναίκα στο ανώτατο αξίωμα.