Διαφωνία Τσέχου προέδρου με τη γραμμή Μπάμπις - Αγώνας να εξασφαλίσει πλειοψηφία στη βουλή

Ο τερματισμός της τσεχικής πρωτοβουλίας για παράδοση πυρομαχικών στην Ουκρανία θα πλήξει την Τσεχία, καθώς και την άμυνα του Κιέβου απέναντι στη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο Τσέχος πρόεδρος Πετρ Πάβελ μετά τις εκλογές το σαββατοκύριακο τις οποίες κέρδισε κόμμα που έχει δηλώσει ότι θέλει να τερματίσει το πρόγραμμα.

Το ANO, το λαϊκιστικό αντιπολιτευόμενο κόμμα του δισεκατομμυριούχου, πρώην πρωθυπουργού, Αντρέι Μπάμπις αναδείχθηκε νικητής στις βουλευτές εκλογές του Σαββάτου, κερδίζοντας τις 80 από τις 200 έδρες της κάτω βουλής. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε συνομιλίες για να εξασφαλίσει την πλειοψηφία στο σώμα.

Πριν από τις εκλογές, ο Μπάμπις είχε δηλώσει ότι θα τερματίσει την πρωτοβουλία της Τσεχίας για την παράδοση πυρομαχικών, θεωρώντας ότι είναι υπερτιμημένη και αδιαφανής. Ισχυρίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ είναι αυτοί που θα πρέπει να το αναλάβουν.

«Εάν έπρεπε να μειώσουμε ή ακόμα και να τερματίσουμε αυτή τη στήριξη, θα ζημιώναμε πρωτίστως τον εαυτό μας, αλλά ο τερματισμός αυτής της στήριξης θα είχε επίσης αρνητικό αντίκτυπο στην Ουκρανία, εάν χάνονταν πολύ περισσότερες ζωές», δήλωσε σήμερα ο Πάβελ.

Η πρωτοβουλία για τα πυρομαχικά ήταν βασικό πρόγραμμα στήριξης για την Ουκρανία υπό την απερχόμενη κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πετρ Φιάλα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ