Η Toyota Κύπρου παραδίδει πλήρως ηλεκτρικό στόλο Toyota Proace City Electric, στη Cyta

Η Toyota Κύπρου, μέσω του Toyota Professional, παρέδωσε στη Cyta, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού, έναν πλήρως ηλεκτρικό στόλο μικρών επαγγελματικών βαν Toyota Proace City Electric, στηρίζοντας έμπρακτα τη στρατηγική της Cyta για περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ενίσχυση της βιώσιμης λειτουργίας του οργανισμού.

Τα αμιγώς ηλεκτρικά Proace City Electric προσφέρουν μηδενικές εκπομπές ρύπων κατά την οδήγηση, αποτελώντας μια ουσιαστική επιλογή για επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιδιώκουν να μειώσουν τις εκπομπές από τις καθημερινές τους μετακινήσεις, χωρίς συμβιβασμούς στην πρακτικότητα και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Η συγκεκριμένη παράδοση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Cyta να υιοθετεί λύσεις που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα, μέσα από υπεύθυνες και σύγχρονες πρακτικές.

Για την Toyota, η συνεργασία αυτή αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς το όραμά της για ένα πιο “πράσινο” μέλλον, στο πλαίσιο της διαρκούς δέσμευσής της να συμβάλει στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου και μιας καλύτερης κοινωνίας, μέσα από την καινοτομία, τη μείωση των εκπομπών και την προώθηση λύσεων καθαρής κινητικότητας για όλους.

Ο κ. Λούκας Λεωνίδου, Διευθυντής Marketing & Customer Experience της Toyota Κύπρου, δήλωσε:

«Η σημερινή παράδοση δεν είναι απλώς μια ανανέωση στόλου. Είναι μια ξεκάθαρη δήλωση πρόθεσης: ότι οι οργανισμοί στην Κύπρο μπορούν να κάνουν τη μετάβαση σε πιο καθαρές μετακινήσεις με πρακτικές λύσεις που υπηρετούν την καθημερινή λειτουργία τους. Η Cyta είναι ένας οργανισμός με ξεκάθαρους στόχους για το περιβάλλον και χαιρόμαστε που τα αμιγώς ηλεκτρικά Proace City Electric συμβάλλουν ουσιαστικά σε αυτή την πορεία. Ως Toyota, συνεχίζουμε με συνέπεια να προχωράμε προς ένα πιο βιώσιμο αύριο, με στόχο να αφήνουμε θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία.»

Ο κ. Garo Dzaghigian, Διευθυντής Πωλήσεων Toyota Κύπρου, πρόσθεσε:

«Στην Toyota, μέσω του προγράματος Toyota Professional, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις στόλου με αξιοπιστία, άμεση υποστήριξη και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε οργανισμού. Τα Proace City Electric βοηθούν τη Cyta να παραμένει αποτελεσματική επιχειρησιακά, μειώνοντας ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Είμαστε περήφανοι που στηρίζουμε αυτή τη μετάβαση.»

Η σημερινή παράδοση επιβεβαιώνει ότι η βιώσιμη κινητικότητα δεν είναι πλέον στόχος για το μέλλον, αλλά μια επιλογή που εφαρμόζεται στην πράξη, από οργανισμούς που θέλουν να λειτουργούν πιο υπεύθυνα, πιο αποδοτικά και με ουσιαστικό θετικό αντίκτυπο. Με συνεργασίες όπως αυτή, η Toyota Κύπρου και η Cyta αποδεικνύουν ότι όταν η τεχνολογία συναντά την πρόθεση, η αλλαγή γίνεται μετρήσιμη και καθημερινή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Toyota Professional και τις λύσεις για εμπορικά οχήματα, εταιρικούς στόλους, ηλεκτροκίνηση, καθώς και ευέλικτα προγράμματα χρηματοδότησης και leasing (συμπεριλαμβανομένων ολοκληρωμένων λύσεων για επαγγελματίες και οργανισμούς), επικοινωνήστε με την Toyota Κύπρου στο 22400015.