Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Δείπνο στην Τεχνική Σχολή Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Δείπνο διοργάνωσε η Τεχνική Σχολή Πάφου με στόχο την στήριξη μαθητών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σε εορταστικό και ζεστό κλίμα πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά το Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Δείπνο της Τεχνικής Σχολής Πάφου, τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν για τη στήριξη μαθητών τους.

Όπως αναφέρεται στον φιλόξενο χώρο του εστιατορίου της Σχολής Ξενοδοχειακών έδωσαν το παρών τους εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου της Πάφου που για μια ακόμη φορά στήριξαν έμπρακτα τον σκοπό του δείπνου.

Η Διεύθυνση του Σχολείου ευχαρίστησε ακολούθως θερμά τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές που εργάστηκαν άοκνα και αφειδώλευτα για την οργάνωση και υλοποίηση της δράσης αυτής.

Η υποδειγματική συνεργασία συνέβαλε καθοριστικά στο άρτιο αποτέλεσμα, αφήνοντας στους παρευρισκόμενους τις καλύτερες εντυπώσεις.

Η Τεχνική Σχολή Πάφου εξέφρασε επίσης και τις εγκάρδιες ευχαριστίες της σε όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους τη φιλανθρωπική δράση.

