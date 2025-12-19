Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Δύο οι δράστες της επίθεσης κατά της οικίας του Γαβριήλ - Η στιγμή του χτυπήματος (βίντεο)

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο ο εκπρόσωπος τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος δήλωσε πως δράστες της επίθεσης φέρονται να είναι 2 άτομα τα οποία επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα.

Υλικό και μαρτυρίες για τη ρίψη κροτίδων στην οικία του ζωγράφου Γιώργου Γαβριήλ εξετάζει η αστυνομία.

Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας σημείωσε ότι η σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν οι αρχές το περιστατικό καταδεικνύεται από το γεγονός πως η επίθεση διερευνάται από το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας.

Την ίδια στιγμή ο κύριος Βύρωνος ανέφερε πως η αστυνομία προχωρεί αυτεπάγγελτα σε περαιτέρω διερεύνηση του περιστατικού με τις φωτογραφίες μαθητών να χαιρετούν ναζιστικά σε σχολείο μέσης εκπαίδευσης της Λάρνακας.

Η αστυνομία θεωρεί πολύ σοβαρό περιστατικό το οποίο διερευνάται από το ΤΑΕ Λάρνακας.

Σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό που δημοσίευσε ο dialogos.com.cy, οι δράστες έφτασαν στο σημείο με μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού. Έριξαν τις κροτίδες προς το μπαλκόνι και την είσοδο της κατοικίας και στη συνέχεια αποχώρησαν από το σημείο.

 

