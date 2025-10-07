Δημοσκόπηση-κόλαφος για Ερντογάν: Χάνει σε όλα τα σενάρια ακόμη και με διαφορά 16 μονάδων

Μία νέα δημοσκόπηση – κόλαφος για τον Ταγίπ Ερντογάν «βλέπει» το φως της δημοσιότητας, αποτυπώνοντας την κοινωνική δυσαρέσκεια που επικρατεί στην Τουρκία για τον Τούρκο πρόεδρο.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της εταιρείας Gundemar, που διεξήχθη σε 60 επαρχίες της Τουρκίας, ο Ερντογάν χάνει σε όλα τα σενάρια, δηλαδή απέναντι και στους τρεις βασικούς του αντιπάλους, και μάλιστα με τη διαφορά να φτάνει έως και τις 16 μονάδες.

Συγκεκριμένα, χάνει κατά 11 μονάδες από τον Εκρέμ Ιμάμογλου, κατά 16 μονάδες από τον Μανσούρ Γιαβάς και κατά 5 μονάδες από τον Οζγκιούρ Οζέλ.

Με βάση την ίδια μέτρηση, το CHP, κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τώρα στην Τουρκία, προηγείται της παράταξης του Ερντογάν.

Στο ερώτημα «Αν γίνονταν εκλογές αυτή την Κυριακή, σε ποιο κόμμα θα δίνατε την ψήφο σας;», τα αποτελέσματα έχουν ως εξής.

CHP: 35,83%

AKP: 30,95%

DEM: 8,34%

MHP: 6,39%

Κόμμα της Νίκης: 6,28%

ΙΥΙ Parti: 4,94%

Yeniden Refah: 2,78%

Anahtar Parti: 1,47%

ΤΙP: 0,99%

Άλλοι: 2,03%

Στα υποθετικά σενάρια για τις προεδρικές εκλογές, τα αποτελέσματα είναι ακόμη πιο αποκαλυπτικά:

Εκρέμ Ιμάμογλου: 55,58%

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: 44,42%

Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης προηγείται κατά 11,16 μονάδες, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει δει ποτέ δημοσκόπηση μετά το 2019.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία:

Μανσούρ Γιαβάς: 58,09%

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: 41,91%

Ο δήμαρχος Άγκυρας διευρύνει ακόμη περισσότερο τη διαφορά, ξεπερνώντας τις 16 μονάδες και καθιστάμενος ο πιο ισχυρός υποψήφιος απέναντι στον Τούρκο πρόεδρο.

Τέλος, ο αρχηγός του CHP Οζγκιούρ Οζέλ λαμβάνει 52,31% έναντι 47,69% του Ερντογάν.

cnn.gr