Σοκάρει η συγγραφέας Κατερίνα Πλουμιδάκη για την πλαστική στα χείλη: Δεν μπορώ να κλάψω και να γελάσω, δεν μπορώ να φιλήσω

Για τα προβλήματα υγείας που συνεχίζει να αντιμετωπίζει μετά την αποτυχημένη επανορθωτική επέμβαση στα χείλη της, στην οποία υπεβλήθη το 2021, μίλησε η συγγραφέας Κατερίνα Πλουμιδάκη.

Η συγγραφέας είχε συγκλονίσει με την αποκάλυψή της για τα λάθη που έκανε ένας Έλληνας πλαστικός χειρουργός στη Φλόριντα, με αποτέλεσμα να έχει υποβληθεί έκτοτε σε δεκάδες χειρουργεία και να αναγκάζεται να πίνει νερό με το καλαμάκι μέχρι πρότινος.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Πρωινό«» του Ant1, η Κατερίνα Πλουμιδάκη αποκάλυψε ότι ετοιμάζεται για το 21ο χειρουργείο και σύμφωνα με το γιατρό της έχει τουλάχιστον άλλες 10 με 15 επεμβάσεις.

Κατερίνα Πλουμιδάκη: Νιώθω ακόμη ηλεκτρισμό στα χείλη μου, δεν μπορώ να φιλήσω, ούτε να κλάψω

Ερωτηθείσα πώς αισθάνεται στην περιοχή των χειλιών, η συγγραφέας είπε: «Από ηλεκτρισμό που είχα πολύ έντονο επί δύο χρόνια. Ήταν κάτι σαν ηλεκτροπληξία. Αυτό το έχω ακόμα, το παρατήρησαν με ηλεκτρική οδοντόβουρτσα ότι το έχω ακόμα, αλλά δεν είναι όλη μέρα, είναι μόνο αν κάτι ακουμπήσω ή αν βάλω την ηλεκτρική οδοντόβουρτσα. Σε ορισμένα σημεία είναι ακόμα μουδιασμένο και δεν έχω πλήρη αίσθηση της αφής».

Και συνέχισε, λέγοντας: «Λειτουργικά είμαι τα ίδια χάλια θα παραμείνω το ίδιο χάλια μέχρι το 2027. Δεν μπορώ να κλάψω, δεν μπορώ να γελάσω, δεν μπορώ να φιλήσω εδώ και τέσσερα χρόνια. Βασικά, θεωρώ ότι ανήκω στην ανθρώπινη φυλή οπτικά πια -γιατί ήμουν στην τερατώδη φυλή- αλλά λειτουργικά δεν ανήκω ακόμα στην ανθρώπινη φυλή. Δεν έχω τα χαρακτηριστικά που έχουν όλοι οι άνθρωποι τα τελευταία τέσσερα χρόνια και δεν θα τα έχω για ακόμα δύο».

«Ο λόγος που δεν μπορώ να γελάσω είναι επειδή δεν ανοίγει το στόμα πλάγια, το τελικό χειρουργείο το 2027 θα είναι γι’ αυτό το άνοιγμα του στόματος. Αν με εγχειρήσει τώρα, θα ανοίξει η περιοχή στα δύο. Δεν μπορώ να φιληθώ με τον άντρα μου», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Πλουμιδάκη.

«Το χείλος μου είναι σαν σαμπρέλα»

«Η ζωή μου τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι μία κόλαση, μην κοιτάς που προσπαθώ να το ξεπερνάω και να είμαι καλά. Αντικειμενικά, δεν πάει χειρότερα από αυτό που έχω ζήσει τέσσερα χρόνια. Το χείλος μου είναι σαν σαμπρέλα. Μπορώ τώρα να πιω από το ποτήρι νερό, αλλά το χείλος μου παίρνει το σχήμα του ποτηριού, είναι σαν σαμπρέλα, δεν είναι στιβαρό. Είναι πολύ μαλακό και το αισθάνομαι σε οτιδήποτε αγγίξω» πρόσθεσε η Κατερίνα Πλουμιδάκη.

