Δύο μη ασφαλή παιδικά προϊόντα από την Κύπρο στη λίστα κοινοποιήσεων της ΕΕ

Δύο προϊόντα, ένα παιχνίδι παραγωγής φυσαλίδων και μια πλαστική κούκλα τα οποία κοινοποιήθηκαν από την Κύπρο συγκαταλέγονται στα προϊόντα των εβδομαδιαίων κοινοποιήσεων της ΕΕ για μη ασφαλή προϊόντα που γνωστοποιούνται στο Σύστημα Safety Gate, σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (εβδομάδα που αρχίζει στις 29/09/2025 -Δελτίο 40).

Συγκεκριμένα, τα 47 προϊόντα κατανεμήθηκαν, για σκοπούς ελέγχου της κυπριακής αγοράς, στις πιο κάτω αρμόδιες κυβερνητικές αρχές, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή 18 προϊόντα με ένα από αυτά να έχει κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο, ενώ στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 13 προϊόντα ένα από αυτά να έχει κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο, Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών 8 προϊόντα, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 4 προϊόντα, Τμήμα Οδικών Μεταφορών 3 προϊόντα και Υγειονομικές Υπηρεσίες ένα προϊόν.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή απευθύνει έκκληση στους οικονομικούς φορείς, σε περίπτωση που διαθέτουν ή έχουν διαθέσει αυτά τα προϊόντα στην αγορά, να ειδοποιήσουν άμεσα την αντίστοιχη αρμόδια αρχή ενώ παράλληλα καλεί τους καταναλωτές, σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω προϊόντα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν, να τα επιστρέψουν στο κατάστημα από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί και να ενημερώσουν την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.

ΚΥΠΕ