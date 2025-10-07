ΔΗΣΥ: «Ασέβεια προς τη Βουλή η πρόθεση του ΑΚΕΛ να καταργήσει τον νόμο για τις διαδηλώσεις»

Έντονη διαφωνία με την πρόθεση του ΑΚΕΛ να καταργήσει τον νόμο που ρυθμίζει τις διαδηλώσεις, εκφράζει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, κάνοντας λόγο για «ασέβεια προς τη μεγάλη πλειοψηφία της Βουλής» που τον ψήφισε μόλις πριν από δύο μήνες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, η κατάργηση του συγκεκριμένου νόμου, σε συνδυασμό με την πρόσφατη κατάργηση άλλων σχετικών άρθρων του Ποινικού Κώδικα, «θα δημιουργήσει ένα επικίνδυνο νομικό κενό». Ένα κενό, όπως σημειώνει ο ΔΗΣΥ, που θα μπορούσε να οδηγήσει «σε φαινόμενα ατιμωρησίας και αναρχίας».

Παράλληλα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός υπογραμμίζει ότι παραμένει υπέρ του δικαιώματος της ειρηνικής διαμαρτυρίας, όπως αποτυπώθηκε και μέσα από τις πρόσφατες κινητοποιήσεις για τις πυρκαγιές στη Λεμεσό. Την ίδια στιγμή, όμως, τονίζει ότι πρέπει να προστατεύονται και τα δικαιώματα όλων των πολιτών, «όπως το δικαίωμα στην ασφάλεια, τη δημόσια τάξη και την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας».

Ο ΔΗΣΥ επισημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζει τα θέματα «με δογματισμό και αγκυλώσεις, όπως κάνει το ΑΚΕΛ», δηλώνοντας έτοιμος να συζητήσει αλλαγές και βελτιώσεις στη νομοθεσία, «αλλά όχι την πλήρη κατάργησή της».