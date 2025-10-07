Δανία: Απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 προανήγγειλε η πρωθυπουργός

Η δανική κυβέρνηση επιθυμεί να επιβάλει απαγόρευση σε αρκετές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν. «Τα κινητά τηλέφωνα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλέβουν την παιδική ηλικία των παιδιών μας», είπε στην εναρκτήρια ομιλία της στο δανικό κοινοβούλιο, το Folketing.

Η κατάσταση στα σχολεία και η πρόσκληση για ενίσχυση της νομοθεσίας

«Έχουμε απελευθερώσει ένα τέρας», σημείωσε η Φρεντέρικσεν, επισημαίνοντας ότι σχεδόν όλοι οι Δανοί μαθητές της έβδομης τάξης, όπου οι μαθητές είναι συνήθως 13 ή 14 ετών, διαθέτουν κινητό τηλέφωνο. «Ελπίζω ότι εσείς εδώ στην αίθουσα θα βοηθήσετε να ενισχύσουμε το νόμο, ώστε να φροντίζουμε καλύτερα τα παιδιά μας εδώ στη Δανία», πρόσθεσε. Ωστόσο, η Φρεντέρικσεν δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι θα περιλαμβάνει μια τέτοια απαγόρευση, ούτε υπάρχει νομοσχέδιο για όριο ηλικίας στο νομοθετικό πρόγραμμα της κυβέρνησης για το επόμενο κοινοβουλευτικό έτος.

Πρωτοβουλίες πολιτών και γονική άδεια

Μια πρωτοβουλία πολιτών του 2024, η οποία συγκέντρωσε 50.000 υπογραφές, ζητούσε απαγόρευση χρήσης του TikTok, του Snapchat και του Instagram. Η Φρεντέρικσεν, ωστόσο, ανέφερε ότι οι γονείς θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να δίνουν άδεια στα παιδιά τους για λογαριασμούς από την ηλικία των 13 ετών.

Προηγούμενες δηλώσεις και δράσεις της κυβέρνησης

Η ανακοίνωση της Φρεντέρικσεν δεν προκάλεσε πλήρη έκπληξη. Η πρωθυπουργός των Σοσιαλδημοκρατών είχε προηγουμένως εκφράσει υποστήριξη για απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Η δανική κυβέρνηση πιέζει επίσης την ΕΕ να απαιτήσει από τις τεχνολογικές εταιρείες να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών στο διαδίκτυο.

