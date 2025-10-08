Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Δημοσκόπηση κόλαφος για Νετανιάχου: Άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και παραίτηση του θέλουν οι Ισραηλινοί

Η ανάλυση κατά κοινωνικές ομάδες έδειξε ότι το 60% των Εβραίων Ισραηλινών θεωρεί πως είναι ώρα να τελειώσει ο πόλεμος.

Δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Δημοκρατίας του Ισραήλ, δείχνει ότι η πλειονότητα των κατοίκων του Ισραήλ θέλει να τελειώσει άμεσα ο πόλεμος και να απελευθερωθούν οι όμηροι. Παρόμοιο ποσοστό δε θεωρεί ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα πρέπει να παραιτηθεί είτε τώρα, είτε μόλις τελειώσει ο πόλεμος. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Jerusalem Post, το Ινστιτούτο Δημοκρατίας, διαπίστωσε ότι το 66% των Ισραηλινών πιστεύει πως ο πόλεμος πρέπει να λήξει με την τρέχουσα συμφωνία για τους ομήρους, ποσοστό αυξημένο κατά 13% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η ανάλυση κατά κοινωνικές ομάδες έδειξε ότι το 60% των Εβραίων Ισραηλινών θεωρεί πως είναι ώρα να τελειώσει ο πόλεμος, ενώ το 32% πιστεύει ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Αντίθετα, το 93% των Αράβων Ισραηλινών πιστεύει ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει.

Τέσσερις στους δέκα Ισραηλινούς θέλουν άμεση παραίτηση Νετανιάχου

Το IDI αξιολόγησε επίσης τις απόψεις για τον Νετανιάχου: το 45% των Ισραηλινών πιστεύει ότι πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και να παραιτηθεί άμεσα, ενώ ένα ακόμη 19% θεωρεί ότι πρέπει να παραιτηθεί μόνο όταν τελειώσει ο πόλεμος.

Παρά ταύτα, ο Νετανιάχου εξακολουθεί να θεωρείται ο δεύτερος πιο αποδοτικός αξιωματούχος κατά τη διάρκεια του πολέμου, με μέση βαθμολογία 2,78 στα 5. Μόνο ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, έλαβε υψηλότερη αξιολόγηση, με 3,26.

Παλαιστινιακό κράτος και ο φόβος πολέμου σε πολλαπλά μέτωπα

Η ίδρυση παλαιστινιακού κράτους και η πιθανότητα εμπλοκής σε πόλεμο σε πολλαπλά μέτωπα είναι ανάμεσα σε όσα πολλοί Ισραηλινοί αντιλαμβάνονται ως απειλή για την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ, σύμφωνα με το IDI.

Μόνο το 18% των Ισραηλινών πιστεύει ότι οι Παλαιστίνιοι έχουν δικαίωμα σε κράτος, ενώ η υποστήριξη σε αυτό το ζήτημα από τους Άραβες Ισραηλινούς βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό, με μόλις 58%, σε σύγκριση με 89% το 2024.

Η πιθανότητα ενός πολέμου σε πολλά μέτωπα φοβίζει επίσης τους Ισραηλινούς, με το 23% να το θεωρεί τη μεγαλύτερη εξωτερική υπαρξιακή απειλή για το κράτος του Ισραήλ. Όμως ο φόβος αυτός σχεδόν ισοφαρίζεται με τον κίνδυνο διεθνούς απομόνωσης, μποϊκοτάζ και απώλειας της αμερικανικής στήριξης, καθένα από τα οποία επιλέχθηκε από το 20% των ερωτηθέντων ως η μεγαλύτερη απειλή.

cnn.gr

